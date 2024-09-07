Що відзначає церква 7 вересня: свята, вшанування святих, прикмети та чого не можна робити

7 вересня за новим церковним календарем у православних вірян день пам’яті святого мученика Созонта.

Що це за день

Він жив у IV столітті в Малій Азії. Він був простим пастухом, проте відзначався великою відданістю християнській вірі. Одного разу, під час видіння, йому явився Ісус Христос і покликав його до мученицької смерті за віру. Після цього Созонт вирушив до міста Помпеополь, де здійснив сміливий вчинок — розбив золотого ідола в язичницькому храмі та роздав золото бідним. Його вчинок став викликом для язичницької громади, яка почала переслідувати християн.

Коли язичники виявили втрату частини ідола, Созонт, не бажаючи, щоб через нього страждали невинні, добровільно зізнався у скоєному. Його схопили та піддали жорстоким катуванням, але святий мужньо витримав усі муки, не відрікшись від своєї віри. Навіть перед лицем смерті він залишився непохитним. У 304 році Созонта спалили живцем, але його мученицька смерть стала прикладом відданості для наступних поколінь християн.

Що не можна робити 7 вересня

Не слід хвалитися достатком, щастям і здоров’ям.

Не можна брати і давати гроші в борг.

Заборонено сваритися, лихословити.

Народні прикмети 7 вересня

дивилися, який сьогодні день: на цибулі багато лушпиння — до морозної зими;

журавлі летять повільно та високо — чекайте на дощову осінь;

на небі мало хмар — зима буде вітряною і холодною;

шишки ростуть низько — до морозної ранньої зими.

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