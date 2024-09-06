Новости Одессы и Одесской области

Что отмечает церковь 6 сентября: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

Что отмечает церковь 6 сентября: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 6 сентября. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

6 сентября по новому церковному календарю у православных верующих чудо архистратига Михаила.

Что это за день

Чудо архистратига Михаила произошло в IV веке в местности Хоны, что на территории современной Турции. Возле храма, посвященного архангелу Михаилу, находился целебный источник, привлекавший людей со всей округи. По преданию, одному язычнику во сне явился архистратиг Михаил и пообещал, что его немая дочь исцелится, если выпьет воды из этого источника. Чудо стало реальностью, и после этого мужчина с семьей крестился и построил храм в знак благодарности за исцеление.

Святой Архип, который служил пономарем в этом храме более 60 лет, своей верой обратил многих язычников в христианство. Однако некоторые противники веры пытались разрушить святыню, направляя на нее поток воды из горных рек. Архип начал молиться архистратигу Михаилу, прося спасения, и архангел явился, ударил жезлом по горе, создав трещину, в которую устремилась вода. Таким образом храм был спасен, и это чудо стало свидетельством могущественной опеки архистратига Михаила над теми, кто верит в его защиту.

Что нельзя делать 6 сентября

  • Нельзя брать в руки острые предметы, которые могут порезать.
  • Не следует ругаться, сквернословить, ссориться.
  • Запрещается физически работать.

Народные приметы 6 сентября

  • смотрели, какой сегодня день: утром туман — скоро придет потепление;
  • вечером облака на небе синего оттенка — к скорой перемене погоды;
  • на деревьях виден иней — зима будет снежной;
  • вверху на берегу зеленые листья, а внизу уже все опало — к ранней зиме и теплой весне.

Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua