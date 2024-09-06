Что отмечает церковь 6 сентября: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

6 сентября по новому церковному календарю у православных верующих чудо архистратига Михаила.

Что это за день

Чудо архистратига Михаила произошло в IV веке в местности Хоны, что на территории современной Турции. Возле храма, посвященного архангелу Михаилу, находился целебный источник, привлекавший людей со всей округи. По преданию, одному язычнику во сне явился архистратиг Михаил и пообещал, что его немая дочь исцелится, если выпьет воды из этого источника. Чудо стало реальностью, и после этого мужчина с семьей крестился и построил храм в знак благодарности за исцеление.

Святой Архип, который служил пономарем в этом храме более 60 лет, своей верой обратил многих язычников в христианство. Однако некоторые противники веры пытались разрушить святыню, направляя на нее поток воды из горных рек. Архип начал молиться архистратигу Михаилу, прося спасения, и архангел явился, ударил жезлом по горе, создав трещину, в которую устремилась вода. Таким образом храм был спасен, и это чудо стало свидетельством могущественной опеки архистратига Михаила над теми, кто верит в его защиту.

Что нельзя делать 6 сентября

Нельзя брать в руки острые предметы, которые могут порезать.

Не следует ругаться, сквернословить, ссориться.

Запрещается физически работать.

Народные приметы 6 сентября

смотрели, какой сегодня день: утром туман — скоро придет потепление;

вечером облака на небе синего оттенка — к скорой перемене погоды;

на деревьях виден иней — зима будет снежной;

вверху на берегу зеленые листья, а внизу уже все опало — к ранней зиме и теплой весне.

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