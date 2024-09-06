Що відзначає церква 6 вересня: свята, вшанування святих, прикмети та чого не можна робити

6 вересня за новим церковним календарем у православних вірян диво архистратига Михаїла.

Що це за день

Диво архістратига Михаїла сталося в IV столітті в місцевості Хони, що на території сучасної Туреччини. Біля храму, присвяченого архангелу Михаїлу, знаходилося цілюще джерело, що привертало людей з усієї округи. За переказами, одному язичнику уві сні з’явився архістратиг Михаїл і пообіцяв, що його німа дочка зцілиться, якщо вип’є води з цього джерела. Диво стало реальністю, і після цього чоловік з родиною охрестився та збудував храм на знак вдячності за зцілення.

Святий Архип, який служив паламарем у цьому храмі понад 60 років, своєю вірою навернув багатьох язичників до християнства. Однак деякі противники віри намагалися зруйнувати святиню, спрямовуючи на неї потік води з гірських річок. Архип почав молитися архістратигу Михаїлу, просячи порятунку, і архангел з’явився, ударив жезлом по горі, створивши тріщину, в яку спрямувалася вода. Таким чином храм було врятовано, і це чудо стало свідченням могутньої опіки архістратига Михаїла над тими, хто вірить у його захист.

Що не можна робити 6 вересня

Не можна брати до рук гострі предмети, які можуть порізати.

Не слід лаятися, лихословити, сваритися.

Забороняється фізично працювати.

Народні прикмети 6 вересня

дивилися, який сьогодні день: вранці туман — скоро прийде потепління;

ввечері хмари на небі синього відтінку — до швидкої зміни погоди;

на деревах видно іній — зима буде сніжною;

вгорі на березі зелене листя, а внизу вже все опало — до ранньої зими і теплої весни.

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