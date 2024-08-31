Что отмечает церковь 31 августа: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

31 августа по новому церковному календарю у православных верующих Положение Пояса Пресвятой Богородицы.

Что это за праздник

Это праздник, связанный с одной из самых почитаемых христианских реликвий, поясом, который Пресвятая Богородица собственноручно изготовила и передала апостолу Фоме во время своего вознесения. Пояс был привезен в Константинополь императором Аркадием и хранился в церкви Пресвятой Богородицы, где он, по преданию, исцелил жену императора Льва Философа, Зою, от злого духа.

Реликвия пережила века, и части пояса сегодня хранятся в разных монастырях мира, в частности в Ватопеде на Афоне, Трири в Германии, и в Грузии. Праздник напоминает верующим о духовной силе и значении этой реликвии в истории христианства.

Что нельзя делать 31 августа

Нельзя ссориться, ругаться, сквернословить.

Не следует запрягать лошадей и работать с ними.

Запрещается употреблять алкогольные напитки.

Народные приметы 31 августа

смотрели, какой сегодня день: заря красно-багровая — будет дождь и сильный ветер;

лошади фыркают, бьют копытами — к непогоде;

лебеди собрались в стаю и улетают — ждите скорых снегопадов;

журавли низко летят — к мягкой зиме, а высоко — к тяжелой;

молодой — клюква хорошо уродится.

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