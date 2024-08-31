Что отмечает церковь 31 августа: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 31 августа. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
31 августа по новому церковному календарю у православных верующих Положение Пояса Пресвятой Богородицы.
Что это за праздник
Это праздник, связанный с одной из самых почитаемых христианских реликвий, поясом, который Пресвятая Богородица собственноручно изготовила и передала апостолу Фоме во время своего вознесения. Пояс был привезен в Константинополь императором Аркадием и хранился в церкви Пресвятой Богородицы, где он, по преданию, исцелил жену императора Льва Философа, Зою, от злого духа.
Реликвия пережила века, и части пояса сегодня хранятся в разных монастырях мира, в частности в Ватопеде на Афоне, Трири в Германии, и в Грузии. Праздник напоминает верующим о духовной силе и значении этой реликвии в истории христианства.
Что нельзя делать 31 августа
- Нельзя ссориться, ругаться, сквернословить.
- Не следует запрягать лошадей и работать с ними.
- Запрещается употреблять алкогольные напитки.
Народные приметы 31 августа
- смотрели, какой сегодня день: заря красно-багровая — будет дождь и сильный ветер;
- лошади фыркают, бьют копытами — к непогоде;
- лебеди собрались в стаю и улетают — ждите скорых снегопадов;
- журавли низко летят — к мягкой зиме, а высоко — к тяжелой;
- молодой — клюква хорошо уродится.
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