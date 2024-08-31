Що відзначає церква 31 серпня: свята, вшанування святих, прикмети та чого не можна робити

Церковне свято сьогодні, 31 серпня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.
31 серпня за новим церковним календарем у православних вірян Покладання Пояса Пресвятій Богородиці.
Що це за свято
Це свято, пов’язане з однією з найшанованіших християнських реліквій, поясом, який Пресвята Богородиця власноруч виготовила і передала апостолу Томі під час свого вознесіння. Пояс був привезений до Константинополя імператором Аркадієм і зберігався в церкві Пресвятої Богородиці, де він, за переданням, зцілив дружину імператора Лева Філософа, Зою, від злого духа.
Реліквія пережила століття, і частини пояса сьогодні зберігаються в різних монастирях світу, зокрема у Ватопеді на Афоні, Трірі в Німеччині, та в Грузії. Свято нагадує вірянам про духовну силу та значення цієї реліквії в історії християнства.
Що не можна робити 31 серпня
- Не можна сваритися, лаятися, лихословити.
- Не слід запрягати коней і працювати з ними.
- Забороняється вживати алкогольні напої.
Народні прикмети 31 серпня
- дивилися, який сьогодні день: зоря червоно-багряна — дощитиме й буде сильний вітер;
- коні фиркають, б’ють копитами — до негоди;
- лебеді зібралися в зграю і відлітають — чекайте на швидкі снігопади;
- журавлі низько летять — до м’якої зими, а високо — до тяжкої;
- молодик — журавлина добре вродить.
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