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Що відзначає церква 31 серпня: свята, вшанування святих, прикмети та чого не можна робити

Що відзначає церква 31 серпня: свята, вшанування святих, прикмети та чого не можна робити

Церковне свято сьогодні, 31 серпня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.

31 серпня за новим церковним календарем у православних вірян Покладання Пояса Пресвятій Богородиці.

Що це за свято

Це свято, пов’язане з однією з найшанованіших християнських реліквій, поясом, який Пресвята Богородиця власноруч виготовила і передала апостолу Томі під час свого вознесіння. Пояс був привезений до Константинополя імператором Аркадієм і зберігався в церкві Пресвятої Богородиці, де він, за переданням, зцілив дружину імператора Лева Філософа, Зою, від злого духа.

Реліквія пережила століття, і частини пояса сьогодні зберігаються в різних монастирях світу, зокрема у Ватопеді на Афоні, Трірі в Німеччині, та в Грузії. Свято нагадує вірянам про духовну силу та значення цієї реліквії в історії християнства.

Що не можна робити 31 серпня

  • Не можна сваритися, лаятися, лихословити.
  • Не слід запрягати коней і працювати з ними.
  • Забороняється вживати алкогольні напої.

Народні прикмети 31 серпня

  • дивилися, який сьогодні день: зоря червоно-багряна — дощитиме й буде сильний вітер;
  • коні фиркають, б’ють копитами — до негоди;
  • лебеді зібралися в зграю і відлітають — чекайте на швидкі снігопади;
  • журавлі низько летять — до м’якої зими, а високо — до тяжкої;
  • молодик — журавлина добре вродить.

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