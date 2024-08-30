Що відзначає церква 30 серпня: свята, вшанування святих, прикмети та чого не можна робити

30 серпня за новим церковним календарем у православних вірян день пам’яті святих Олександра, Івана, Павла, патріархів Царгородських.

Хто такі святі Олександр, Іван, Павло, патріархи Царгородські

День відзначає трьох видатних церковних діячів, які служили в різні періоди, але об’єднані спільною боротьбою проти єресей, що загрожували чистоті вчення Церкви. Святий Олександр, що жив у IV столітті, був відомий своєю участю в Першому Вселенському Соборі в Нікеї, де виступив проти аріанства та язичництва. За його молитвами єретик Арій зазнав покарання, що закріпило вплив Олександра як захисника правдивої віри.

Святий Іван Посник, який служив у VI столітті, відзначався своєю строгістю, аскетизмом та боротьбою з єретиками. Святий Павло Новий, що був патріархом у VIII столітті, також виступав проти єресей та підтримував іконопочитання, особливо під час правління імператора Лева IV. Обидва святі продовжили традицію захисту православ’я, закріплену їхнім попередником Олександром.

Що не можна робити 30 серпня

Не рекомендовано байдикувати та лаятися.

Не можна зловживати спиртними напоями та грати у карти.

Не варто перестилати ліжко.

Народні прикмети 30 серпня

дивилися, який сьогодні день: зорепад цього дня вказує на проблеми зі здоров’ям;

на небі багато зірок — наступний рік буде дуже врожайним;

на горобині багато ягід — чекайте на зливи;

птахи літають високо в небі — буде тепла та суха осінь.

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