Що відзначає церква 3 вересня: свята, вшанування святих, прикмети та чого не можна робити

Церковне свято сьогодні, 3 вересня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.
3 вересня за новим церковним календарем у православних вірян пам’яті святого священномученика Антима, єпископа Нікодимійського.
Що це за день
Святий Антим жив у III столітті, служив єпископом у Нікомедії (сучасний Ізміт, Туреччина) і був висвячений на цю посаду в 293 році. Він виявив незламну відданість своїй пастві під час жорстоких переслідувань християн за правління імператорів Діоклетіана та Максиміана. У цей складний період Антим не тільки захищав своїх одновірців, а й зміцнював їхню віру, закликаючи залишатися вірними Христу.
Слава про його мужність поширювалася далеко за межі Нікомедії, і коли його схопили, Антим залишився вірним своїй вірі до самого кінця. Відмовившись зректися Христа, він прийняв мученицьку смерть у 302 році, будучи обезголовленим. Його приклад самовідданості та вірності став символом непохитної віри та духовної сили, якій піддавалися важким випробуванням. Пам’ять про святого Антима продовжує жити в серцях вірян, нагадуючи про ціну, яку християни сплачували за свою віру у часи переслідувань.
Що не можна робити 3 вересня
- Забороняється пліткувати і сваритися.
- Не можна піднімати гроші, які хтось загубив.
- Не варто освідчуватися і грати весілля.
Народні прикмети 3 вересня
- дивилися, який сьогодні день: почути грім — осінь буде теплою;
- теплий та гарний день — до пізньої осені;
- на заході сонця червоне небо — скоро похолодає;
- після обіду задощило — погода зіпсується надовго.
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