Що відзначає церква 3 вересня: свята, вшанування святих, прикмети та чого не можна робити

3 вересня за новим церковним календарем у православних вірян пам’яті святого священномученика Антима, єпископа Нікодимійського.

Що це за день

Святий Антим жив у III столітті, служив єпископом у Нікомедії (сучасний Ізміт, Туреччина) і був висвячений на цю посаду в 293 році. Він виявив незламну відданість своїй пастві під час жорстоких переслідувань християн за правління імператорів Діоклетіана та Максиміана. У цей складний період Антим не тільки захищав своїх одновірців, а й зміцнював їхню віру, закликаючи залишатися вірними Христу.

Слава про його мужність поширювалася далеко за межі Нікомедії, і коли його схопили, Антим залишився вірним своїй вірі до самого кінця. Відмовившись зректися Христа, він прийняв мученицьку смерть у 302 році, будучи обезголовленим. Його приклад самовідданості та вірності став символом непохитної віри та духовної сили, якій піддавалися важким випробуванням. Пам’ять про святого Антима продовжує жити в серцях вірян, нагадуючи про ціну, яку християни сплачували за свою віру у часи переслідувань.

Що не можна робити 3 вересня

Забороняється пліткувати і сваритися.

Не можна піднімати гроші, які хтось загубив.

Не варто освідчуватися і грати весілля.

Народні прикмети 3 вересня

дивилися, який сьогодні день: почути грім — осінь буде теплою;

теплий та гарний день — до пізньої осені;

на заході сонця червоне небо — скоро похолодає;

після обіду задощило — погода зіпсується надовго.

Дивіться також: повний православний церковний календар на 2024 рік за новоюліанським і юліанським стилями