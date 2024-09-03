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Що відзначає церква 3 вересня: свята, вшанування святих, прикмети та чого не можна робити

Що відзначає церква 3 вересня: свята, вшанування святих, прикмети та чого не можна робити

Церковне свято сьогодні, 3 вересня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.

3 вересня за новим церковним календарем у православних вірян пам’яті святого священномученика Антима, єпископа Нікодимійського.

Що це за день

Святий Антим жив у III столітті, служив єпископом у Нікомедії (сучасний Ізміт, Туреччина) і був висвячений на цю посаду в 293 році. Він виявив незламну відданість своїй пастві під час жорстоких переслідувань християн за правління імператорів Діоклетіана та Максиміана. У цей складний період Антим не тільки захищав своїх одновірців, а й зміцнював їхню віру, закликаючи залишатися вірними Христу.

Слава про його мужність поширювалася далеко за межі Нікомедії, і коли його схопили, Антим залишився вірним своїй вірі до самого кінця. Відмовившись зректися Христа, він прийняв мученицьку смерть у 302 році, будучи обезголовленим. Його приклад самовідданості та вірності став символом непохитної віри та духовної сили, якій піддавалися важким випробуванням. Пам’ять про святого Антима продовжує жити в серцях вірян, нагадуючи про ціну, яку християни сплачували за свою віру у часи переслідувань.

Що не можна робити 3 вересня

  • Забороняється пліткувати і сваритися.
  • Не можна піднімати гроші, які хтось загубив.
  • Не варто освідчуватися і грати весілля.

Народні прикмети 3 вересня

  • дивилися, який сьогодні день: почути грім — осінь буде теплою;
  • теплий та гарний день — до пізньої осені;
  • на заході сонця червоне небо — скоро похолодає;
  • після обіду задощило — погода зіпсується надовго.

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