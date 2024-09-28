Что отмечает церковь 28 сентября: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

28 сентября у православных верующих день памяти святого исповедника Харитона.

Что это за день

Святой Харитон жил в III веке в городе Иконии, на территории современной Турции. Во время гонений на христиан его арестовали за отказ поклоняться языческим богам. Харитон мужественно выдержал пытки, но остался жив, чем показал пример непоколебимой веры. После освобождения он отправился в Иерусалим, но во время путешествия стал жертвой разбойников. Однако чудесным образом ему удалось спастись, что лишь укрепило его веру.

На месте своего чудесного спасения святой основал монастырь, известный как Фаранская Лавра. В последующие годы он основал еще два монастыря — Иерихонский и Сукийский, оставив после себя наследие духовной мудрости и строгого монастырского устава. Святого Харитона почитают за его преданность христианским добродетелям, а также за его вклад в развитие монастырской жизни. Он прожил благочестивую жизнь и отошел в вечность около 350 года, оставив после себя духовный след в сердцах верующих.

Что нельзя делать 28 сентября

Не следует жаловаться на жизнь.

Нельзя заниматься уборкой.

Запрещается делиться планами на будущее.

Народные приметы 28 сентября

смотрели, какой сегодня день: дует холодный ветер — лето в следующем году будет теплым;

ясно — зима будет снежной и холодной;

высоко летят гуси — к наводнению зимой;

когда опадают листья, то ложатся тыльной стороной — будет хороший урожай в следующем году.

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