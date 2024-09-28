Що відзначає церква 28 вересня: свята, вшанування святих, прикмети та чого не можна робити

28 вересня у православних вірян день пам’яті святого ісповідника Харитона.

Що це за день

Святий Харитон жив у III столітті в місті Іконії, на території сучасної Туреччини. Під час гонінь на християн його заарештували за відмову поклонятися язичницьким богам. Харитон мужньо витримав тортури, але залишився живим, чим показав приклад непохитної віри. Після звільнення він вирушив до Єрусалима, але під час подорожі став жертвою розбійників. Однак дивовижним чином йому вдалося врятуватися, що лише зміцнило його віру.

На місці свого чудесного порятунку святий заснував монастир, відомий як Фаранська Лавра. У наступні роки він заснував ще два монастирі — Єрихонський та Сукійський, залишивши після себе спадщину духовної мудрості та суворого монастирського уставу. Святого Харитона шанують за його відданість християнським чеснотам, а також за його внесок у розвиток монастирського життя. Він прожив благочестиве життя і відійшов у вічність близько 350 року, залишивши по собі духовний слід у серцях вірян.

Що не можна робити 28 вересня

Не слід скаржитися на життя.

Не можна займатися прибиранням.

Забороняється ділитися планами на майбутнє.

Народні прикмети 28 вересня

дивилися, який сьогодні день: дме холодний вітер — літо наступного року буде теплим;

ясно — зима буде сніжною та холодною;

високо летять гуси — до повені взимку;

коли опадає листя, то лягає тильним боком — буде гарний урожай наступного року.

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