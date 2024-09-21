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Что отмечает церковь 21 сентября: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

Что отмечает церковь 21 сентября: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 21 сентября. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

21 сентября у православных верующих день памяти святого апостола Кондрата.

Что это за день

Его отмечают в честь одного из 70 апостолов, которые после воскресения Иисуса Христа несли Слово Божье в мир. Святой Кондрат проповедовал в Афинах и на полуострове Магнезия, и благодаря его ревностной проповеднической деятельности многие язычники обратились в христианство. За свои заслуги он был избран епископом Афинским, что подтвердило его важную роль в распространении христианской веры в этих регионах.

Однако не все с радостью воспринимали его деятельность. Проповеди святого вызывали возмущение среди язычников, которые оставались верными своим старым верованиям. Его труд в условиях постоянного противостояния свидетельствует о мужестве и преданности святого апостола Кондрата своей миссии. Несмотря на препятствия, он оставил заметный след в истории раннего христианства и является примером несокрушимой веры.

Что нельзя делать 21 сентября

  • Нельзя плести интриги, скандалить, ссориться.
  • Не следует брать или давать какие-либо вещи в долг.
  • Запрещается лениться.

Народные приметы 21 сентября

  • смотрели, какой сегодня день: рано опали листья с деревьев — зима придет рано;
  • рассвет красного цвета — ждите дождливую или ветреную погоду;
  • ясная погода — к теплой осени;
  • шишек на ели много — в следующем году будет много ягод и орехов;
  • на деревьях много паутины — к теплой погоде.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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