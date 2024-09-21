Що відзначає церква 21 вересня: свята, вшанування святих, прикмети та чого не можна робити

21 вересня у православних вірян день пам’яті святого апостола Кондрата.

Що це за день

Його відзначають на честь одного з 70 апостолів, які після воскресіння Ісуса Христа несли Слово Боже у світ. Святий Кондрат проповідував у Афінах та на півострові Магнезія, і завдяки його ревній проповідницькій діяльності багато язичників навернулися до християнства. За свої заслуги він був обраний єпископом Афінським, що підтвердило його важливу роль у поширенні християнської віри в цих регіонах.

Проте не всі з радістю сприймали його діяльність. Проповіді святого викликали обурення серед язичників, які залишалися вірними своїм старим віруванням. Його праця в умовах постійного протистояння свідчить про мужність та відданість святого апостола Кондрата своїй місії. Попри перешкоди, він залишив помітний слід в історії раннього християнства і є прикладом незламної віри.

Що не можна робити 21 вересня

Не можна плести інтриги, скандалити, сваритися.

Не слід брати чи давати будь-які речі в борг.

Забороняється лінуватися.

Народні прикмети 21 вересня

дивилися, який сьогодні день: рано опало листя з дерев — зима прийде рано;

світанок червоного кольору — чекайте на дощову чи вітряну погоду;

ясна погода — до теплої осені;

шишок на ялині багато — наступного року буде багато ягід і горіхів;

на деревах багато павутини — до теплої погоди.

Дивіться також: повний православний церковний календар на 2024 рік за новоюліанським і юліанським стилями