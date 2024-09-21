Що відзначає церква 21 вересня: свята, вшанування святих, прикмети та чого не можна робити

Церковне свято сьогодні, 21 вересня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.
21 вересня у православних вірян день пам’яті святого апостола Кондрата.
Що це за день
Його відзначають на честь одного з 70 апостолів, які після воскресіння Ісуса Христа несли Слово Боже у світ. Святий Кондрат проповідував у Афінах та на півострові Магнезія, і завдяки його ревній проповідницькій діяльності багато язичників навернулися до християнства. За свої заслуги він був обраний єпископом Афінським, що підтвердило його важливу роль у поширенні християнської віри в цих регіонах.
Проте не всі з радістю сприймали його діяльність. Проповіді святого викликали обурення серед язичників, які залишалися вірними своїм старим віруванням. Його праця в умовах постійного протистояння свідчить про мужність та відданість святого апостола Кондрата своїй місії. Попри перешкоди, він залишив помітний слід в історії раннього християнства і є прикладом незламної віри.
Що не можна робити 21 вересня
- Не можна плести інтриги, скандалити, сваритися.
- Не слід брати чи давати будь-які речі в борг.
- Забороняється лінуватися.
Народні прикмети 21 вересня
- дивилися, який сьогодні день: рано опало листя з дерев — зима прийде рано;
- світанок червоного кольору — чекайте на дощову чи вітряну погоду;
- ясна погода — до теплої осені;
- шишок на ялині багато — наступного року буде багато ягід і горіхів;
- на деревах багато павутини — до теплої погоди.
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