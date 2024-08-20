Що відзначає церква 20 серпня: свята, вшанування святих, прикмети та чого не можна робити

20 серпня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

20 серпня за новим церковним календарем у православних вірян день пам’яті святого пророка Самуїла.

Хто такий святий пророк Самуїл

Його народження стало відповіддю на ревні молитви його матері Анни, яка довгий час не могла мати дітей. Вона дала обітницю Господу, що посвятить свого сина на служіння, якщо Бог благословить її дитиною. Її молитви були почуті, і вона назвала свого сина Самуїлом, що означає “випрошений у Бога”.

У трирічному віці Самуїл був відданий на служіння первосвященику Ілію, де він зростав у храмі, набираючись мудрості та духовного досвіду. Вже у 12 років він отримав одкровення від Бога про те, що дім Ілія буде покараний за гріхи його синів. Після смерті Ілія Самуїл став суддею і пророком Ізраїлю, відновлюючи законність і порядок у країні. Його роль у становленні Ізраїлю була настільки значущою, що саме він помазав на царство першого царя Ізраїлю, Саула, а пізніше і Давида, майбутнього царя і великого пророка. Життя та діяння Самуїла детально описані у Першій і Другій книгах Самуїлових у Біблії, де він постає як один із найвпливовіших пророків і суддів свого часу.

Що не можна робити 20 серпня

Не слід залишати малих дітей самих у кімнаті.

Заборонено лаятися та лихословити.

Не можна стригти волосся та нігті.

Народні прикмети 20 серпня

дивилися, який сьогодні день: високо і неквапливо летять журавлі — осінь буде теплою;

миші перебралися з полів до хліва — зима буде холодною;

злива — осінь буде погожою;

на заході небо має червоний відтінок — скоро розпочнуться заморозки.

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