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Военное положение в Украине продлили, мобилизацию тоже

Военное положение в Украине продлили, мобилизацию тоже

Верховная Рада продлила действия военного положения и общей мобилизации в Украине. Ранее законопроект об этом представил в парламент президент Владимир Зеленский.

Согласно указам президента Владимира Зеленского, специальный режим будет действовать следующие 90 дней — до 19 февраля 2023 года.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, законопроект о военном положении поддержали 294 депутатов, а о мобилизации — 297.

Напомним, что военное положение и всеобщая мобилизация введены с 5:30 24 февраля, когда Российская Федерация начала полномасштабное вторжение в Украину, на 30 дней.

Позже его несколько раз продлевали:

  • на 30 дней до 26 марта;
  • на 30 дней до 25 апреля;
  • на 30 дней до 30 мая;
  • на 90 дней до 23 августа;
  • на 90 дней до 21 ноября.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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