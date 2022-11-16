Военное положение в Украине продлили, мобилизацию тоже

Верховная Рада продлила действия военного положения и общей мобилизации в Украине. Ранее законопроект об этом представил в парламент президент Владимир Зеленский.

Согласно указам президента Владимира Зеленского, специальный режим будет действовать следующие 90 дней — до 19 февраля 2023 года.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, законопроект о военном положении поддержали 294 депутатов, а о мобилизации — 297.

Напомним, что военное положение и всеобщая мобилизация введены с 5:30 24 февраля, когда Российская Федерация начала полномасштабное вторжение в Украину, на 30 дней.

Позже его несколько раз продлевали:

на 30 дней до 26 марта;

на 30 дней до 25 апреля;

на 30 дней до 30 мая;

на 90 дней до 23 августа;

на 90 дней до 21 ноября.