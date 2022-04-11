Третья волна мобилизации в Украине: кто имеет право на отсрочку?

С началом российского военного вторжения в Украину президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Сейчас проходит ее третья волна.

Перечень лиц, не подлежащих мобилизации, закреплен статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Мобилизация продлится в течение 90 дней и будет проходить в четыре волны.

На сегодняшний день – во время ее третьей волны – в армию будут призывать тех, кто принадлежит к мобилизационному резерву. То есть военнообязанных украинцев, окончивших военные кафедры вузов, – офицеров запаса, которых не призвали в армию в предыдущие этапы мобилизации.

В воинские части могут призывать и женщин, состоящих на военном учете.

Мобилизация, в первую очередь, будет проходить по наиболее дефицитным для ВСУ военным специальностям. В частности, будут призваны медики, связисты, специалисты в области вычислительной техники и радиоэлектроники.

Все мобилизованные пройдут предварительную военную подготовку.

Право на отсрочку от мобилизации в соответствии со статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» имеют следующие категории военнообязанных:

лица, забронированные на период мобилизации и военного времени за органами государственной власти или местного самоуправления, а также – предприятиями, учреждениями и организациями для выполнения мобилизационных задач;

временно непригодные к воинской службе по состоянию здоровья – сроком до 6 месяцев, согласно заключению военно-врачебной комиссии;

мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка/детей в возрасте до 18 лет, или имеющие на содержании детей в возрасте до 16 лет;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся инвалидом I или II группы, не достигший 23 лет;

мужчины и женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;

мужчины и женщины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью (с видами нарушений функций организма ІІІ-ІV степени);

усыновители, опекуны, попечители, названные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет (такие лица могут быть призваны на военную службу в случае их согласия и только по месту жительства);

украинцы, занятые постоянным уходом за лицами, требующими его в соответствии с законодательством Украины, – в случае отсутствия других граждан, которые могут осуществлять такой уход;

студенты и аспиранты, обучающиеся на дневной форме обучения;

народные депутаты Украины;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции (в частности, это касается родственников военнослужащих, участвовавших в АТО, или работников предприятий, которые привлекались для обеспечения АТО;

работники определенных органов военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций ВСУ, Министерства обороны, Службы безопасности Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Нацгвардии, Службы внешней разведки, Нацполиции, Госпогранслужбы, Национального антикоррупционного бюро; налоговой полиции, Управления государственной охраны, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины.