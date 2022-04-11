Новости Одессы и Одесской области

Третья волна мобилизации в Украине: кто имеет право на отсрочку?

Третья волна мобилизации в Украине: кто имеет право на отсрочку?

С началом российского военного вторжения в Украину президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Сейчас проходит ее третья волна.

Перечень лиц, не подлежащих мобилизации, закреплен статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Мобилизация продлится в течение 90 дней и будет проходить в четыре волны.

На сегодняшний день – во время ее третьей волны – в армию будут призывать  тех, кто принадлежит к мобилизационному резерву. То есть военнообязанных украинцев, окончивших военные кафедры вузов, – офицеров запаса, которых не призвали в армию в предыдущие этапы мобилизации.

В воинские части могут призывать и женщин, состоящих на военном учете.

Мобилизация, в первую очередь, будет проходить по наиболее дефицитным для ВСУ военным специальностям. В частности, будут призваны медики, связисты, специалисты в области вычислительной техники и радиоэлектроники.

Все мобилизованные пройдут предварительную военную подготовку.

Право на отсрочку от мобилизации в соответствии со статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» имеют следующие категории военнообязанных:

  • лица, забронированные на период мобилизации и военного времени за органами государственной власти или местного самоуправления, а также – предприятиями, учреждениями и организациями для выполнения мобилизационных задач;
  • временно непригодные к воинской службе по состоянию здоровья – сроком до 6 месяцев, согласно заключению военно-врачебной комиссии;
  • мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;
  • женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка/детей в возрасте до 18 лет, или имеющие на содержании детей в возрасте до 16 лет;
  • женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся инвалидом I или II группы, не достигший 23 лет;
  • мужчины и женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;
  • мужчины и женщины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью (с видами нарушений функций организма ІІІ-ІV степени);
  • усыновители, опекуны, попечители, названные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет (такие лица могут быть призваны на военную службу в случае их согласия и только по месту жительства);
  • украинцы, занятые постоянным уходом за лицами, требующими его в соответствии с законодательством Украины, – в случае отсутствия других граждан, которые могут осуществлять такой уход;
  • студенты и аспиранты, обучающиеся на дневной форме обучения;
  • народные депутаты Украины;
  • женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции (в частности, это касается родственников военнослужащих, участвовавших в АТО, или работников предприятий, которые привлекались для обеспечения АТО;
  • работники определенных органов военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций ВСУ, Министерства обороны, Службы безопасности Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Нацгвардии, Службы внешней разведки, Нацполиции, Госпогранслужбы, Национального антикоррупционного бюро; налоговой полиции, Управления государственной охраны, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить