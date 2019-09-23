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“Чорнобиль” та “Гра престолів”: які серіали стали тріумфаторами церемонії Еммі-2019

“Чорнобиль” та “Гра престолів”: які серіали стали тріумфаторами церемонії Еммі-2019

Цьогоріч 71-ша премія Еммі відбулася у ніч з 22 на 23 вересня.

Традиційно восени у Лос-Анджелесі проходить церемонія нагородження Emmy Awards.

Вкотре тріумфатором церемонії став серіал “Гра престолів”, який вкотре визнали найкращим драматичним серіалом року. Загалом серіал переміг у 12 категоріях при тому, що мав рекордні 32 номінації на “Еммі”.

Гра престолів

Кадр із серіалу “Гра престолів”.

А от тріумфатором-новачком на церемонії виявився міні-серіал “Чорнобиль”. Стрічка була номінована у 19 категоріях, а перемогла у 10 з них. “Чорнобиль” визнали найкращим міні-серіалом року, а сценарист Крейг Мезін і режисер Джонан Ренк визнані переможцями у своїх категоріях.

Чорнобиль

Кадр із міні-серіалу “Чорнобиль”.

Іще одним цьогорічним проривом відзначився серіал “Дивовижна місіс Мейзел”, отримавши вісім статуеток. Зокрема серіал нагородили за найкращі костюми,зачіски, макіяж, музику та режисуру комедійного серіалу. Також нагороди отримали кращий актор та акторка другого плану в комедійному серіалі.

Дивовижна місіс Мейзел

Кадр із серіалу “Дивовижна місіс Мейзел”.

У основних номінаціях перемогли:

Найращий комедійний серіал: “Флібег” (Fleabag)

Найкращий драматичний серіал: “Гра престолів” (Game of Thrones)

Найкращий міні-серіал: “Чорнобиль” (Chernobyl)

Найкращий актор в драматичному серіалі: Біллі Портер (Pose)

Найкраща актриса в драматичному серіалі: Джоді Комер (“Вбиваючи Єву”)

Найкращий драматичний актор другого плану: Пітер Дінклейдж (“Гра престолів”)

Найкраща драматична актриса другого плану: Джулія Гарнер (“Озарк”)

Найкращий комедійний актор: Білл Хейдер (“Баррі”)

Найкраща комедійна актриса: Фібі Воллер-Брідж (“Флібег”)

Найкращий комедійний актор другого плану: Тоні Шалуб (“Дивовижна місіс Мейзел”)

Найкраща комедійна актриса другого плану: Алекс Борштейн (“Дивовижна місіс Мейзел”)

Найкращий актор в мінісеріалі: Джаррел Джером (“Коли вони нас побачать”)

Найкраща актриса в мінісеріалі: Мішель Вільямс (Fosse/Verdon)

Найкращий телефільм: “Чорне дзеркало: Брандашмист” (Bandersnatch)

Фото: Апостроф

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