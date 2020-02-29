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Новости Одессы и Одесской области

Чоловік з гранатою в суді Одеси: ДБР розпочало досудове розслідування

Чоловік з гранатою в суді Одеси: ДБР розпочало досудове розслідування

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, розслідують обставини події, яка сталася 28 лютого 2020 року в Приморському районному суді міста Одеси.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

За попередньою інформацією, чоловік, який був доставлений до суду  для продовження запобіжного заходу, перебуваючи у залі судового засідання дістав предмет схожий на бойову гранату Ф-1 та почав погрожувати присутнім.

З метою реагування на подію поліцією області було введено в дію спеціальні оперативні плани «Заручник» та «Грім».

Чоловіка затримали уповноважені службові особи Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Попередньо, затриманий погрожував муляжем бойової гранати Ф-1.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії щодо причетності працівників поліції до скоєння обвинуваченим вказаних дій та наявності у нього заборонених предметів (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

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