Чоловік з гранатою в суді Одеси: ДБР розпочало досудове розслідування

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

За попередньою інформацією, чоловік, який був доставлений до суду для продовження запобіжного заходу, перебуваючи у залі судового засідання дістав предмет схожий на бойову гранату Ф-1 та почав погрожувати присутнім.

З метою реагування на подію поліцією області було введено в дію спеціальні оперативні плани «Заручник» та «Грім».

Чоловіка затримали уповноважені службові особи Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Попередньо, затриманий погрожував муляжем бойової гранати Ф-1.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії щодо причетності працівників поліції до скоєння обвинуваченим вказаних дій та наявності у нього заборонених предметів (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).