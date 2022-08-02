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Чиновница 5 лет обворовывала младенцев, многодетные и малообеспеченные семьи

Чиновница 5 лет обворовывала младенцев, многодетные и малообеспеченные семьи

В Одесской области будут судить преступную группировку, члены которой присвоили почти 5 млн грн социальных выплат.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

В состав группировки входило девять человек, работавших в сфере социальной защиты населения и в банке. Обвиняемые присвоили средства, выделенные для выплат новорожденным детям, воспитывающимся одинокими матерями, а также малообеспеченными и многодетными родителями.

По данным следствия, организовала преступную схему руководитель структурного подразделения социальной защиты населения и здравоохранения в Белгород-Днестровском районе. В сообщники привлекла нескольких подчиненных, работника банка, родственников и знакомых.

Сообщники подделывали документы и на их основе безосновательно назначали и начисляли социальные выплаты подставным лицам. В дальнейшем деньги снимались с банковских карт и распределялись между фигурантами.

За 2017-2021 годы было присвоено почти 5 млн грн.

В настоящее время досудебное расследование завершено. В Белгород-Днестровский районный суд Одесской области направлен обвинительный акт в отношении девяти членов преступной группировки по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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