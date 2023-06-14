Четверо защитников Украины из Одесской области получили награды за мужество

Четверо военных из Килии, которые стоят вместе на защите Украины с первых дней полномасштабного российского вторжения, были отмечены высокими наградами президента Украины.

Четыре уроженца Килии – солдат Илья Марулин, солдат Максим Погореленко, солдат Дмитрий Иванов и старший лейтенант Александр Кудлюк отмечены высокими наградами Президента Украины, о чем говорится в Указе президента №302/2023, пишет Бессарабия INFORM.

Солдаты Максим Погореленко (на фото: крайний слева), Дмитрий Иванов (на фото: второй слева), Илья Марулин (на фото: крайний справа), и старший лейтенант Александр Кудлюк получили ордена «За мужество» III степени. Эту награду дают тем, кто проявил героизм и мужество во время выполнения боевых задач, спасения жизней, связанных с риском для собственной жизни.

Ребята с первых дней полномасштабной войны вместе защищают Украину. Они участвовали в боях на самых тяжелых направлениях – Николаевском, Авдеевском и Бахмутском.

Максим Погореленко и Дмитрий Иванов получили ранения во время выполнения боевого задания под Авдеевкой. А Илья Марулин был тяжело ранен под Бахмутом во время эвакуации собратьев с поля боя.

Сейчас защитники проходят реабилитацию после тяжелых операций.

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