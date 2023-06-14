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Четверо захисників України з Одещини отримали нагороди за мужність

Четверо захисників України з Одещини отримали нагороди за мужність

Четверо військових з Кілії, які разом стоять на захисті України з перших днів повномасштабного російського вторгнення, були відзначені високими нагородами президента України.

Чотири уродженці Кілії – солдат Ілля Марулін, солдат Максим Погореленко, солдат Дмитро Іванов та старший лейтенант Олександр Кудлюк відзначені високими нагородами Президента України, про що йдеться в Указі президента №302/2023, пише “Бессарабія INFORM”.

Солдати Максим Погореленко (на фото: крайній ліворуч), Дмитро Іванов (на фото: другий ліворуч), Ілля Марулін (на фото: крайній праворуч), та старший лейтенант Олександр Кудлюк отримали ордени «За мужність» III ступеня. Цю нагороду дають тим, хто проявив героїзм та мужність під час виконання бойових завдань, порятунку життів, що пов’язані з ризиком для власного життя.

Хлопці з перших днів повномасштабної війни боронять разом Україну. Вони брали участь в боях на найважчих напрямках – Миколаївському, Авдіївському та Бахмутському.

Максим Погореленко та Дмитро Іванов отримали поранення під час виконання бойового завдання під Авдіївкою. А Ілля Марулін був важко поранений під Бахмутом під час евакуації побратимів з поля бою.

Наразі захисники проходять реабілітацію після важких операцій.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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