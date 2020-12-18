Одесситов просят помочь собрать материалы об уничтоженных большевиками храмах и соборах

Общественная организация «Україна – це Я», Одесско-Симферопольская епархия римо-католической церкви и настоятель католического прихода Божьего Милосердия в городе Раздельной Ян Даргевич начали работу над проектом «Репрессированная духовность».

Как сообщил руководитель Одесского отделения организации «Україна – це Я» Александр Чернега, начат сбор документов для создания будущего музея, посвященного храмам Одессы и Одесской области, уничтоженным большевицким режимом в 20-40-х годах прошлого века.

«Друзья, если у вас есть исторические сведения, документы, фотографии или любой материал, который может быть использован в музее, просим передать нам. Мы сделаем копии с документов», – обращаются к одесситам инициаторы проекта.

Все документы принимают в храме на улице Балковской, 209.

Напомним, в этом году был сделан первый шаг в этом направлении, о котором рассказывала «Одесская жизнь»: в Одессе установили памятный знак в честь католического собора Святого Климентия, уничтоженного большевиками в 1936 году.

По словам Александра Чернеги, после этого появилась идея создать музей памяти репрессированных священников и уничтоженных храмов.

«Запросы мы отправили СБУ в Одесской области и СБУ Николаевской области, Одесский областной архив. И мы уже получили от них первые документы. Пока собираем материалы по католическим храмам. Но мы уже обратились в Управление культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской обладминистрации», – сообщил общественник.

Он также отметил, что реализация программы «Репрессированная религия», касающейся уничтоженных храмов всех конфессий, намечена на следующий год.

Фото Сергея Куренного