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«Черноморец» с разгромным счетом обыграл «Волынь» (видео)

«Черноморец» с разгромным счетом обыграл «Волынь» (видео)

Футболисты одесского «Черноморца» в первой послекарантинной игре в Первой лиге с разгромным счетом победили «Волынь» (Луцк).

Матч состоялся в Одессе вечером 25 июля, прошел без зрителей на стадионе.

«Размочили» игру волыняне, сравнять счет удалось в конце первого тайма. Он завершился с результатом 1:1.

Во втором тайме гости играли в меньшинстве, много пропускали, но все же загнали еще один мяч в ворота «моряков».

Итог поединка — 5:2, победил «Черноморец».

Напомним, «Черноморец» вышел с карантина и возобновил тренировки на базе в Совиньоне 12 мая. Также в клубе сменился главный тренер. Им стал Сергей Ковалец, который сменил Остапа Маркевича.

Фото: ФК “Черноморец”

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