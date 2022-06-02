Обещание выдать украинцам по 3000 грн от Красного Креста оказалось фэйком

В вайбер-чатах и телеграм-каналах сейчас распространяются сообщение о выплате 3000 грн от Красного Креста. Но такие выплаты Красный Крест Украины не производит.

Мошенники обещают деньги беженцам, переселенцам, военным, детям до 18 лет и людям, потерявшим работу.

Под предлогом денежной помощи злоумышленники выманивают у украинцев персональные данные и обчищают банковские счета. Делают это в телеграм-боте, в котором якобы проводится «регистрация» на получение помощи. Красный Крест уже заявил, что не имеет отношения к такому чат-боту.

«Будьте внимательны, проверяйте информацию на официальных источниках Красного Креста Украины, например, на сайте redcross.org.ua. Не передавайте личные данные и номера банковских карт мошенникам», – заявили в Красном Кресте.

Организация также предлагает сообщать о мошенниках. Для этого нужно отправить ссылку на источник фейка на электронную почту Красного Креста – sos@redcross.org.ua.

Сейчас в Украине в целом участились случаи обмана, когда мошенники пользуются тяжелым положением украинцев во время войны. Аферисты запускают схемы с якобы денежной помощью от государства, от банков, других организаций или стран.

Иллюстрация и источник: Обозреватель