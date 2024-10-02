Часть Пересыпского района на весь день останется без воды: адреса

В пятницу, 4 октября 2024 года, в части Пересыпского района Одессы с утра и до позднего вечера не будет воды.
Об аварийном отключении предупреждает филиал «Инфоксводоканал».
В связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода 4 октября 2024 года с 09:00 до 23:30 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Керченская, 188,
- Владислава Бувалкина (бывшая Генерала Бочарова), 31-41,
- Крымская, 72-84,
- Академика Заболотного, 28-52,
- Семена Палия, 98-100.
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Филиал «Инфоксводоканал» приносит извинения за временные неудобства.
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