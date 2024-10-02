Частина Пересипського району на весь день залишиться без води: адреси

У п’ятницю, 4 жовтня 2024 року, у частині Пересипського району Одеси з ранку і до пізнього вечора не буде води.
Про аварійне відключення попереджає філія «Інфоксводоканал».
У зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу 4 жовтня 2024 року з 09:00 до 23:30 буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:
- Керченська, 188,
- Владислава Бувалкіна (колишня Генерала Бочарова), 31-41,
- Кримська, 72-84,
- Академіка Заболотного, 28-52,
- Семена Палія, 98-100.
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Філія «Інфоксводоканал» приносить вибачення за тимчасові незручності.
Телефони для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово)