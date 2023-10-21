Новости Одессы и Одесской области

Часть Одессы снова останется без света: адреса на 21 октября

Часть Одессы снова останется без света: адреса на 21 октября

Сегодня, в субботу, 21 октября 2023 года, компания ДТЭК продолжит плановые ремонтные работы на электросетях. В связи с этим ряд улиц останутся без электроснабжения до вечера.

По информации ДТЭК, без света сегодня останутся такие адреса:

Северный РЭС

  • ул. Ак. Панкратовой, 1-61;
  • ул. В.Хавкина, 1-51;
  • ул. Геологическая, 9, 9А, 23А;
  • ул. Кирпичная, 2;
  • ул. Котляревского, 1-23;
  • ул. Круговая, 10-58;
  • пер. Л. Гинзбург, 5-43;
  • пер. Оранжерейный, 18-43;
  • ул. Степовая, 1-31;
  • пер. Хуторский, 1-29;
  • ул. Хуторская, 15-105;
  • пер. Цементный, 1-17.

Работы продлятся предположительно до 18:00.

  • 4-5-й Деревообрабатывающий пер., 1-147;
  • ул. Тепличная, 3Б, 4А;
  • ул. Химическая, 200-216.

Работы до 20:00

Центральный РЭС:

  • ул. В.Черновола, 14;
  • ул. Малая Арнаутская, 9-37;
  • ул. Новая, 3-8,
  • Шевченко просп., 8/6-11.

Работы до 19:00.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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