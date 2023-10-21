Часть Одессы снова останется без света: адреса на 21 октября

Сегодня, в субботу, 21 октября 2023 года, компания ДТЭК продолжит плановые ремонтные работы на электросетях. В связи с этим ряд улиц останутся без электроснабжения до вечера.
По информации ДТЭК, без света сегодня останутся такие адреса:
Северный РЭС
- ул. Ак. Панкратовой, 1-61;
- ул. В.Хавкина, 1-51;
- ул. Геологическая, 9, 9А, 23А;
- ул. Кирпичная, 2;
- ул. Котляревского, 1-23;
- ул. Круговая, 10-58;
- пер. Л. Гинзбург, 5-43;
- пер. Оранжерейный, 18-43;
- ул. Степовая, 1-31;
- пер. Хуторский, 1-29;
- ул. Хуторская, 15-105;
- пер. Цементный, 1-17.
Работы продлятся предположительно до 18:00.
- 4-5-й Деревообрабатывающий пер., 1-147;
- ул. Тепличная, 3Б, 4А;
- ул. Химическая, 200-216.
Работы до 20:00
Центральный РЭС:
- ул. В.Черновола, 14;
- ул. Малая Арнаутская, 9-37;
- ул. Новая, 3-8,
- Шевченко просп., 8/6-11.
Работы до 19:00.
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