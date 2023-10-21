Частина Одеси знову залишиться без світла: адреса на 21 жовтня

Сьогодні, у суботу, 21 жовтня 2023 року компанія ДТЕК продовжить планові ремонтні роботи на електромережах. У зв’язку з цим низка вулиць залишиться без електропостачання до вечора.
За інформацією ДТЕК, без світла сьогодні залишаться такі адреси:
Північний РЕМ
- вул. Ак. Панкратової, 1-61;
- вул. В.Хавкіна, 1-51;
- вул. Геологічна, 9, 9А, 23А;
- вул. Цеглина, 2;
- вул. Котляревського, 1-23;
- вул. Кругова, 10-58;
- пров. Л. Гінзбург, 5-43;
- пров. Оранжерейний, 18-43;
- вул. Степова, 1-31;
- пров. Хуторський, 1-29;
- вул. Хутiрська, 15-105;
- пров. Цементний, 1-17.
Роботи триватимуть приблизно до 18:00.
- 4-5-й Деревообробний пров., 1-147;
- вул. Теплична, 3Б, 4А;
- вул. Хімічна, 200-216.
Роботи до 20:00
Центральний РЕМ:
- вул. В. Чорновола, 14;
- вул. Мала Арнаутська, 9-37;
- вул. Нова, 3-8,
- Шевченка просп., 8/6-11.
Роботи до 19:00.
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