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Частина Одеси знову залишиться без світла: адреса на 21 жовтня

Частина Одеси знову залишиться без світла: адреса на 21 жовтня

Сьогодні, у суботу, 21 жовтня 2023 року компанія ДТЕК продовжить планові ремонтні роботи на електромережах. У зв’язку з цим низка вулиць залишиться без електропостачання до вечора.

За інформацією ДТЕК, без світла сьогодні залишаться такі адреси:

Північний РЕМ

  • вул. Ак. Панкратової, 1-61;
  • вул. В.Хавкіна, 1-51;
  • вул. Геологічна, 9, 9А, 23А;
  • вул. Цеглина, 2;
  • вул. Котляревського, 1-23;
  • вул. Кругова, 10-58;
  • пров. Л. Гінзбург, 5-43;
  • пров. Оранжерейний, 18-43;
  • вул. Степова, 1-31;
  • пров. Хуторський, 1-29;
  • вул. Хутiрська, 15-105;
  • пров. Цементний, 1-17.

Роботи триватимуть приблизно до 18:00.

  • 4-5-й Деревообробний пров., 1-147;
  • вул. Теплична, 3Б, 4А;
  • вул. Хімічна, 200-216.

Роботи до 20:00

Центральний РЕМ:

  • вул. В. Чорновола, 14;
  • вул. Мала Арнаутська, 9-37;
  • вул. Нова, 3-8,
  • Шевченка просп., 8/6-11.

Роботи до 19:00.

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