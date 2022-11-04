Часть Одессы осталась без света – что произошло?

Сегодня, в пятницу, 4 ноября 2022 года, в Одессе отсутствует электроснабжение в части Киевского и Малиновского районов города. В то же время, графики стабилизационных отключений электричества сегодня в Одесской регионе не применяются.

Причину отключения света назвали в компании «ДТЭК Одесские электросети».

По информации энергетиков, отсутствие электроснабжения в части Киевского и Малиновского районов города связано с проведением ремонтных работ.

Восстановить электроснабжение планируется ориентировочно с 18:00.

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Как сообщала «Одесская жизнь», сегодня, 4 ноября 2022 года, стабилизационные отключения света в Одесской области не планируются.

Ранее компания «ДТЭК Одесские электросети» подготовила новую версию графика стабилизационных отключений электричества.

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