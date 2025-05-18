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Об этом пишет официальный Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса Офiцiйно».

Сообщается, что без электроснабжения временно останутся жители таких адресов:

  • Бажана, 1-20;
  • Апрельская, 20-33;
  • Косяченко, 1-13;
  • Лысенко, 1А-27А;
  • Прибика Йозефа 30-49;
  • Сельская, 29-49;
  • Тесс, 1-12а;
  • Туристская, 7а-15.

Работы продлятся до 19:00.

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