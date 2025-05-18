Об этом пишет официальный Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса Офiцiйно».
Сообщается, что без электроснабжения временно останутся жители таких адресов:
- Бажана, 1-20;
- Апрельская, 20-33;
- Косяченко, 1-13;
- Лысенко, 1А-27А;
- Прибика Йозефа 30-49;
- Сельская, 29-49;
- Тесс, 1-12а;
- Туристская, 7а-15.
Работы продлятся до 19:00.
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