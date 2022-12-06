Часть Одессы и пригородов уже со светом

В части Одессы и Одесского района возобновили подачу электричества. Также со светом, теплом и водой все больницы города.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

«За ночь энергетикам удалось сделать невозможное — в некоторых районах города Одессы и Одесского района есть свет, вода и тепло. В некоторых общинах Одесского района все еще отсутствует водоснабжение, но работа не останавливается и будет продолжаться до полного восстановления жизнедеятельности города и области», — сказал глава области.

Максим Марченко также отметил, что все службы получили задачу переподключить объекты по временной схеме питания, чтобы обеспечить работу котельных, объектов водоснабжения и больниц города.

По данным Одесского городского совета, во всех больницах и роддомах городского подчинения в Одессе сейчас есть электроэнергия, вода и тепло.

Напомним, что 5 декабря государство-террорист российская федерация провела массированный ракетный обстрел Украины. Целью были объекты критической энергоструктуры. Россия хочет оставить нас без света, тепла и воды.

Так, в Одесской области были поражены два подобных объекта. Один из них – трансформатор, питающий насосы, подающие воду в Одессу.