Новости Одессы и Одесской области

Часть Одессы 9 сентября останется без света – адреса

Часть Одессы 9 сентября останется без света – адреса

Сегодня, в субботу, 9 сентября 2023 года, компания ДТЭК «Одесские электросети» запланировала проведение очередных аварийно-восстановительных работ, которые продлятся весь день.
По этой причине ряд улиц до вечера останутся без электроснабжения, сообщает Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно».

В частности, света не будет по следующим адресам:

Центральный РЭС

Работы продлятся до 19:00:

  • Адмирала Лазарева, 65-83, 76-90;
  • Армейская, 16, 16/1, 18А;
  • Базарная, 1, 3, 3/8, 4-14, 6 кв.2;
  • Вокзальный пер., 5, 11, 25;
  • Довженко, 5, 5а, 7, 9;
  • Итальянский бульвар, 6, 8;
  • Романа Кармена, 8;
  • Лейтенанта Шмидта, 16-24, 25;
  • Леонтовича, 6, 6Б, 6Б корп. 9;
  • Мечникова, 2-14;
  • Новосельского, 14, 16;
  • Площадь Алексеевская, 11, 13;
  • Пантелеймоновская, 15, 15а, 50, 52, 54, 60;
  • Пушкинская, 75-83;
  • Святослава Рихтера, 132/1, 132/2, 134, 144, 144/1, 144/2, 146;
  • Старобазарный сквер, 3;
  • Старопортофранковская, 5-13;
  • Степная, 2/4;
  • Товарный пер., 5, 6, 7, 8, 9, 11;
  • Французский бульвар, 14, 16;
  • Чернышевского, 11, 13, 13А, 15, 21, 23, 96-134А;
  • Шампанский пер., 9;
  • Шевченко просп. 23, 23А, 23Б, 23В, 25, 25А, 27, 27А, 27Б.

Северный РЭС

Работы продлятся до 19:00:

  • Гладкова, 78-124, 219-293;
  • Республиканская, 194-210, 257-289;
  • Хаджибейская дорога, 313.

Работы продлятся до 20:00:

  • Матросская, 2.

Но даже при отсутствии света в вашем доме мы можете пользоваться интернетом, если подключите интернет, работающий без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. И компании, предоставляющие такую услугу, в Одесса есть! Об условиях подключения и стоимости этой услуги «Одесская жизнь» рассказывала ЗДЕСЬ.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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