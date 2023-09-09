Часть Одессы 9 сентября останется без света – адреса

Сегодня, в субботу, 9 сентября 2023 года, компания ДТЭК «Одесские электросети» запланировала проведение очередных аварийно-восстановительных работ, которые продлятся весь день.
По этой причине ряд улиц до вечера останутся без электроснабжения, сообщает Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно».
В частности, света не будет по следующим адресам:
Центральный РЭС
Работы продлятся до 19:00:
- Адмирала Лазарева, 65-83, 76-90;
- Армейская, 16, 16/1, 18А;
- Базарная, 1, 3, 3/8, 4-14, 6 кв.2;
- Вокзальный пер., 5, 11, 25;
- Довженко, 5, 5а, 7, 9;
- Итальянский бульвар, 6, 8;
- Романа Кармена, 8;
- Лейтенанта Шмидта, 16-24, 25;
- Леонтовича, 6, 6Б, 6Б корп. 9;
- Мечникова, 2-14;
- Новосельского, 14, 16;
- Площадь Алексеевская, 11, 13;
- Пантелеймоновская, 15, 15а, 50, 52, 54, 60;
- Пушкинская, 75-83;
- Святослава Рихтера, 132/1, 132/2, 134, 144, 144/1, 144/2, 146;
- Старобазарный сквер, 3;
- Старопортофранковская, 5-13;
- Степная, 2/4;
- Товарный пер., 5, 6, 7, 8, 9, 11;
- Французский бульвар, 14, 16;
- Чернышевского, 11, 13, 13А, 15, 21, 23, 96-134А;
- Шампанский пер., 9;
- Шевченко просп. 23, 23А, 23Б, 23В, 25, 25А, 27, 27А, 27Б.
Северный РЭС
Работы продлятся до 19:00:
- Гладкова, 78-124, 219-293;
- Республиканская, 194-210, 257-289;
- Хаджибейская дорога, 313.
Работы продлятся до 20:00:
- Матросская, 2.
Но даже при отсутствии света в вашем доме мы можете пользоваться интернетом, если подключите интернет, работающий без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. И компании, предоставляющие такую услугу, в Одесса есть! Об условиях подключения и стоимости этой услуги «Одесская жизнь» рассказывала ЗДЕСЬ.