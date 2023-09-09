Частина Одеси 9 вересня залишиться без світла – адреси

Сьогодні, у суботу, 9 вересня 2023 року, компанія ДТЕК «Одеські електромережі» запланувала проведення чергових аварійно-відновлювальних робіт, які триватимуть цілий день.
З цієї причини низка вулиць до вечора залишаться без електропостачання, повідомляє Телеграм-канал «Одеса Офіційно».
Зокрема, світла не буде за такими адресами:
Центральний РЕМ
Роботи триватимуть до 19:00:
- Адмірала Лазарєва, 65-83, 76-90;
- Армійська, 16, 16/1, 18А;
- Базарна, 1, 3, 3/8, 4-14, 6 кв.2;
- Вокзальний пров., 5, 11, 25;
- Довженка, 5, 5а, 7, 9;
- Італійський бульвар, 6, 8;
- Романа Кармена, 8;
- Лейтенанта Шмідта, 16-24, 25;
- Леонтовича, 6, 6Б, 6Б корп. 9;
- Мечнікова, 2-14;
- Новосільського, 14, 16;
- Площа Олексіївська, 11, 13;
- Пантелеймонівська, 15, 15а, 50, 52, 54, 60;
- Пушкінська, 75-83;
- Святослава Ріхтера, 132/1, 132/2, 134, 144, 144/1, 144/2, 146;
- Старобазарний сквер, 3;
- Старопортофранківська, 5-13;
- Степова, 2/4;
- Товарний пров., 5, 6, 7, 8, 9, 11;
- Французький бульвар, 14, 16;
- Чернишевського, 11, 13, 13А, 15, 21, 23, 96-134А;
- Шампанський пров., 9;
- Шевченка просп. 23, 23А, 23Б, 23В, 25, 25А, 27, 27А, 27Б.
Північний РЕМ
Роботи триватимуть до 19:00:
- Гладкова, 78-124, 219-293;
- Республіканська, 194-210, 257-289;
- Хаджибейська дорога, 313.
Роботи триватимуть до 20:00:
- Матроська, 2.
Але навіть за відсутності світла у вашому будинку ми можете користуватися інтернетом, якщо підключіть інтернет, що працює без світла. Для цього вам потрібно підключитися до мережі оптоволокном, використовуючи технологію GPON. І компанії, що надають таку послугу, Одеса є! Про умови підключення та вартість цієї послуги «Одеське життя» розповідала ТУТ