Новини Одеси та Одеської області

Частина Одеси 9 вересня залишиться без світла – адреси

Частина Одеси 9 вересня залишиться без світла – адреси

Сьогодні, у суботу, 9 вересня 2023 року, компанія ДТЕК «Одеські електромережі» запланувала проведення чергових аварійно-відновлювальних робіт, які триватимуть цілий день.
З цієї причини низка вулиць до вечора залишаться без електропостачання, повідомляє Телеграм-канал «Одеса Офіційно».

Зокрема, світла не буде за такими адресами:

Центральний РЕМ

Роботи триватимуть до 19:00:

  • Адмірала Лазарєва, 65-83, 76-90;
  • Армійська, 16, 16/1, 18А;
  • Базарна, 1, 3, 3/8, 4-14, 6 кв.2;
  • Вокзальний пров., 5, 11, 25;
  • Довженка, 5, 5а, 7, 9;
  • Італійський бульвар, 6, 8;
  • Романа Кармена, 8;
  • Лейтенанта Шмідта, 16-24, 25;
  • Леонтовича, 6, 6Б, 6Б корп. 9;
  • Мечнікова, 2-14;
  • Новосільського, 14, 16;
  • Площа Олексіївська, 11, 13;
  • Пантелеймонівська, 15, 15а, 50, 52, 54, 60;
  • Пушкінська, 75-83;
  • Святослава Ріхтера, 132/1, 132/2, 134, 144, 144/1, 144/2, 146;
  • Старобазарний сквер, 3;
  • Старопортофранківська, 5-13;
  • Степова, 2/4;
  • Товарний пров., 5, 6, 7, 8, 9, 11;
  • Французький бульвар, 14, 16;
  • Чернишевського, 11, 13, 13А, 15, 21, 23, 96-134А;
  • Шампанський пров., 9;
  • Шевченка просп. 23, 23А, 23Б, 23В, 25, 25А, 27, 27А, 27Б.

Північний РЕМ

Роботи триватимуть до 19:00:

  • Гладкова, 78-124, 219-293;
  • Республіканська, 194-210, 257-289;
  • Хаджибейська дорога, 313.

Роботи триватимуть до 20:00:

  • Матроська, 2.

Але навіть за відсутності світла у вашому будинку ми можете користуватися інтернетом, якщо підключіть інтернет, що працює без світла. Для цього вам потрібно підключитися до мережі оптоволокном, використовуючи технологію GPON. І компанії, що надають таку послугу, Одеса є! Про умови підключення та вартість цієї послуги «Одеське життя» розповідала ТУТ

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати