Новости Одессы и Одесской области

Часть Одессы 8 октября осталась без света – когда включат

Часть Одессы 8 октября осталась без света – когда включат

Сегодня, в воскресенье, 8 октября, из-за плановых работ компании ДТЭК некоторые улицы в Одессе временно остались без света до вечера.

В частности, без электроснабжения остались:

Южный РЭС

  • Свободы просп., 32, 36.

Работы продлятся до 19:00.

Северный РЭС

  • 1-2-й Ключевой пер., 1-17;
  • Ак.Воробьева, 5;
  • Ключевой пер., 3-21;
  • Неждановой ул., 2-28.

Работы продлятся до 18:00

Центральный РЭС

  • Ад. Лазарева, 34-70;
  • Г.Цветаева, 36-82.

Работы продлятся до 19:00.

Вы также можете узнать: Графики отключений света будут введены только в одном случае: объяснили в Минэнерго.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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