Часть Одессы 8 октября осталась без света – когда включат

Сегодня, в воскресенье, 8 октября, из-за плановых работ компании ДТЭК некоторые улицы в Одессе временно остались без света до вечера.
В частности, без электроснабжения остались:
Южный РЭС
- Свободы просп., 32, 36.
Работы продлятся до 19:00.
Северный РЭС
- 1-2-й Ключевой пер., 1-17;
- Ак.Воробьева, 5;
- Ключевой пер., 3-21;
- Неждановой ул., 2-28.
Работы продлятся до 18:00
Центральный РЭС
- Ад. Лазарева, 34-70;
- Г.Цветаева, 36-82.
Работы продлятся до 19:00.
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