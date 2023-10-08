Частина Одеси 8 жовтня залишилася без світла – коли увiмкнуть

Сьогодні, в неділю, 8 жовтня, через планові роботи компанії ДТЕК деякі вулиці в Одесі тимчасово залишилися без світла до вечора.
Зокрема без електропостачання залишилися:
Південний РЕМ
- Свободи просп., 32, 36.
Роботи триватимуть до 19:00.
Північний РЕМ
- 1-2-й Ключовий пров., 1-17;
- Ак.Воробйова, 5;
- Ключовий пров., 3-21;
- Нежданової вул., 2-28.
Роботи триватимуть до 18:00
Центральний РЕМ
- Ад.Лазарєва, 34-70;
- Г.Цвєтаєва, 36-82.
Роботи триватимуть до 19:00.
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