Новости Одессы и Одесской области

Часть Одессы 19 апреля до вечера осталась без света: адреса

Часть Одессы 19 апреля до вечера осталась без света: адреса

В пятницу, 19 апреля 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без электроэнергии. Энергетики сообщают адреса и продолжительность ремонтных работ.

Южный РЭС

Работы до 18:00:

  • Абрикосовая, 4-105,
  • Дубовый Гай, 30-57,
  • Лигинская (Макаренко), 1-33,
  • Писарева, 28-40,
  • Равенства, 88-104, 195,
  • переулок 1-й Равенства, 90,
  • переулок Абрикосовый, 1-29,
  • переулок Равенства, 92,
  • Дубовый Гай, 2-49,
  • Фонтанская дорога, 106/37,40,
  • переулок Янтарный, 6-8,
  • ул. Тимирязева, 34.

Работы до 19:00:

  • Ильфа и Петрова, 21, 23,
  • Ак. Глушко, 17, 19, 21,
  • Вторая, 20,
  • Василия Симоненко, 2А.

Центральный РЭС

Работы до 19:00:

  • 1-я Степная, 1-40А,
  • Ференца Листа (Елина), 1-9, 32-65,
  • Армейская, 8,
  • Композитора Вербицкого (А. Вронского), 1-63,
  • М. Малиновского, 79-152,
  • Йозефа Прибика (Минская), 7-30,
  • Спартаковская, 6-63,
  • Фонтанская дорога, 9, 15 (все корп),
  • Композитора Лятошинского (Перепечка), 15-37,
  • 7-я Степная, 20, 20/корп.1, 22,
  • Гранатная, 1-25,
  • Апрельская, 1-19,
  • Ближние Мельницы (Кондренко), 1-22, 69, 60, 50, 72, 79,
  • Кордонная, 3-38,
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 2-10,
  • Маршала Бабаджаняна, 30-54,
  • пер. Гранатный, 2-8,
  • пер. Малиновский, 7,
  • переулок Мостовой, 1-4,
  • переулок Парашютный, 1,1Б,
  • переулок Спартаковский, 25,
  • переулок Туристский, 2-12,
  • Святослава Рихтера, 8-42,
  • Сегедская, 16-23,
  • Сельская, 7-34,
  • Текстильщиков, 1-14,
  • Татьяны Тесс, 60А,
  • Тинистая, 9/корп.12,
  • Туристская, 8-19.

Северный РЭС

Работы до 18:00:

  • 2-я линия на жилмассиве, 12,
  • Державина 2а, 11-17, 164,
  • Донецкая, 1, 5-25,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Керченская, 27- 62,
  • Кишиневская, 2-20, 24,
  • Котлеевская (Ломоносова), 10-12, 20,
  • Ат. Головатого, 64-77, 96,
  • Ростовская, 20, 21, 39, 54, 59, 64,
  • Черноморского Казачества, 95, 97,
  • пер. 1-й Керченский, 3-11,
  • пер. 3-й Керченский, 3, 4, 6,
  • пер. Державина, 1-27,
  • просп. Добровольского, 52.

Одесситам напоминают о необходимости экономии электроэнергии

На тепловых электростанциях продолжаются аварийно-восстановительные работы после массированной ракетной атаки 11 апреля. НЭК «УКРЭНЕРГО» обращается к гражданам с просьбой экономно потреблять электроэнергию.

Поддержать безопасную работу энергосистемы помогут простые действия:

  • не включайте обогреватели и кондиционеры с 19:00 до 22:00;
  • не пользуйтесь одновременно несколькими мощными электроприборами: стиральной машиной, пылесосом, бойлером, электроплитой, чайником и многими другими;
  • выключите лишнее освещение и электроприборы.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua