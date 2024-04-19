Часть Одессы 19 апреля до вечера осталась без света: адреса

В пятницу, 19 апреля 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без электроэнергии. Энергетики сообщают адреса и продолжительность ремонтных работ.
Южный РЭС
Работы до 18:00:
- Абрикосовая, 4-105,
- Дубовый Гай, 30-57,
- Лигинская (Макаренко), 1-33,
- Писарева, 28-40,
- Равенства, 88-104, 195,
- переулок 1-й Равенства, 90,
- переулок Абрикосовый, 1-29,
- переулок Равенства, 92,
- Дубовый Гай, 2-49,
- Фонтанская дорога, 106/37,40,
- переулок Янтарный, 6-8,
- ул. Тимирязева, 34.
Работы до 19:00:
- Ильфа и Петрова, 21, 23,
- Ак. Глушко, 17, 19, 21,
- Вторая, 20,
- Василия Симоненко, 2А.
Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- 1-я Степная, 1-40А,
- Ференца Листа (Елина), 1-9, 32-65,
- Армейская, 8,
- Композитора Вербицкого (А. Вронского), 1-63,
- М. Малиновского, 79-152,
- Йозефа Прибика (Минская), 7-30,
- Спартаковская, 6-63,
- Фонтанская дорога, 9, 15 (все корп),
- Композитора Лятошинского (Перепечка), 15-37,
- 7-я Степная, 20, 20/корп.1, 22,
- Гранатная, 1-25,
- Апрельская, 1-19,
- Ближние Мельницы (Кондренко), 1-22, 69, 60, 50, 72, 79,
- Кордонная, 3-38,
- Николая Лысенко (Корнюшина), 2-10,
- Маршала Бабаджаняна, 30-54,
- пер. Гранатный, 2-8,
- пер. Малиновский, 7,
- переулок Мостовой, 1-4,
- переулок Парашютный, 1,1Б,
- переулок Спартаковский, 25,
- переулок Туристский, 2-12,
- Святослава Рихтера, 8-42,
- Сегедская, 16-23,
- Сельская, 7-34,
- Текстильщиков, 1-14,
- Татьяны Тесс, 60А,
- Тинистая, 9/корп.12,
- Туристская, 8-19.
Северный РЭС
Работы до 18:00:
- 2-я линия на жилмассиве, 12,
- Державина 2а, 11-17, 164,
- Донецкая, 1, 5-25,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Керченская, 27- 62,
- Кишиневская, 2-20, 24,
- Котлеевская (Ломоносова), 10-12, 20,
- Ат. Головатого, 64-77, 96,
- Ростовская, 20, 21, 39, 54, 59, 64,
- Черноморского Казачества, 95, 97,
- пер. 1-й Керченский, 3-11,
- пер. 3-й Керченский, 3, 4, 6,
- пер. Державина, 1-27,
- просп. Добровольского, 52.
Одесситам напоминают о необходимости экономии электроэнергии
На тепловых электростанциях продолжаются аварийно-восстановительные работы после массированной ракетной атаки 11 апреля. НЭК «УКРЭНЕРГО» обращается к гражданам с просьбой экономно потреблять электроэнергию.
Поддержать безопасную работу энергосистемы помогут простые действия:
- не включайте обогреватели и кондиционеры с 19:00 до 22:00;
- не пользуйтесь одновременно несколькими мощными электроприборами: стиральной машиной, пылесосом, бойлером, электроплитой, чайником и многими другими;
- выключите лишнее освещение и электроприборы.