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Частина Одеси 19 квітня до вечора залишилася без світла: адреси

Частина Одеси 19 квітня до вечора залишилася без світла: адреси

У п’ятницю, 19 квітня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” продовжить планові роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без електроенергії. Енергетики повідомляють адреси та тривалість ремонтних робіт.

Південний РЕМ

Роботи до 18:00:

  • Абрикосова, 4-105,
  • Дубовий Гай, 30-57,
  • Лігінська (Макаренка), 1-33,
  • Писарева, 28-40,
  • Рівності, 88-104, 195,
  • пров. 1-й Рівності, 90,
  • пров. Абрикосовий, 1-29,
  • пров. Рівності, 92,
  • Дубовий Гай, 2-49,
  • Фонтанська дорога, 106/37,40,
  • пров. Янтарний, 6-8,
  • вул. Тімірязєва, 34.

Роботи до 19:00:

  • Ільфа і Петрова, 21, 23,
  • Ак. Глушка, 17, 19, 21,
  • Друга, 20,
  • Василя Симоненка, 2А.

Центральний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • 1-а Степова, 1-40А,
  • Ференца Ліста (Єліна), 1-9, 32-65,
  • Армійська, 8,
  • Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63,
  • М. Малиновського, 79-152,
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 7-30,
  • Спартаківська, 6-63,
  • Фонтанська дорога, 9, 15 (всі корп),
  • Композитора Лятошинського (Перепечка), 15-37,
  • 7-а Степова, 20, 20/корп.1, 22,
  • Гранатна, 1-25,
  • Квітнева, 1-19,
  • Ближні Млини (Кондренка), 1-22, 69, 60, 50, 72, 79,
  • Кордонна, 3-38,
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 2-10,
  • Маршала Бабаджаняна, 30-54,
  • пров. Гранатний, 2-8,
  • пров. Кордонний, 1 -15, 25, 29, 35,
  • пров. Короткий, 2-4,
  • пров. Малиновський, 7,
  • пров. Мостовий, 1-4,
  • пров. Парашутний, 1,1Б,
  • пров. Спартаківський, 25,
  • пров. Туристський, 2-12,
  • Святослава Ріхтера, 8-42,
  • Сегедська, 16-23,
  • Сільська, 7-34,
  • Текстильників, 1-14,
  • Тетяни Тесс, 60А,
  • Тіниста, 9/корп.12,
  • Туристська, 8-19.

Північний РЕМ

Роботи до 18:00:

  • 2-а лінія на житловому масиві, 12,
  • Державіна 2а, 11-17, 164,
  • Донецька, 1, 5-25,
  • Капітана Кузнєцова, 3-14,
  • Керченська, 27- 62,
  • Кишинівська, 2-20, 24,
  • Котлєєвська (Ломоносова), 10-12, 20,
  • От. Головатого, 64-77, 96,
  • Ростовська, 20, 21, 39, 54, 59, 64,
  • Чорноморського Козацтва, 95, 97,
  • пров. 1-й Керченський, 3-11,
  • пров. 3-й Керченський, 3, 4, 6,
  • пров. Державіна, 1-27,
  • просп. Добровольського, 52.

Одеситам нагадують про необхідність економії електроенергії

На теплових електростанціях тривають аварійно-відновлювальні роботи після масованої ракетної атаки 11 квітня. НЕК “УКРЕНЕРГО” звертається до громадян з проханням економно споживати електроенергію.

Підтримати безпечну роботу енергосистеми допоможуть прості дії:

  • не вмикайте обігрівачі та кондиціонери з 19:00 до 22:00;
  • не користуйтеся одночасно кількома потужними електроприладами: пральною машиною, пилососом, бойлером, електроплитою, чайником і багатьма іншими;
  • вимкніть зайве освітлення та електроприлади.
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Редакція ПРОФІЛЬ
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