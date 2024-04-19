Частина Одеси 19 квітня до вечора залишилася без світла: адреси

У п’ятницю, 19 квітня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” продовжить планові роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без електроенергії. Енергетики повідомляють адреси та тривалість ремонтних робіт.
Південний РЕМ
Роботи до 18:00:
- Абрикосова, 4-105,
- Дубовий Гай, 30-57,
- Лігінська (Макаренка), 1-33,
- Писарева, 28-40,
- Рівності, 88-104, 195,
- пров. 1-й Рівності, 90,
- пров. Абрикосовий, 1-29,
- пров. Рівності, 92,
- Дубовий Гай, 2-49,
- Фонтанська дорога, 106/37,40,
- пров. Янтарний, 6-8,
- вул. Тімірязєва, 34.
Роботи до 19:00:
- Ільфа і Петрова, 21, 23,
- Ак. Глушка, 17, 19, 21,
- Друга, 20,
- Василя Симоненка, 2А.
Центральний РЕМ
Роботи до 19:00:
- 1-а Степова, 1-40А,
- Ференца Ліста (Єліна), 1-9, 32-65,
- Армійська, 8,
- Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63,
- М. Малиновського, 79-152,
- Йозефа Прибіка (Мінська), 7-30,
- Спартаківська, 6-63,
- Фонтанська дорога, 9, 15 (всі корп),
- Композитора Лятошинського (Перепечка), 15-37,
- 7-а Степова, 20, 20/корп.1, 22,
- Гранатна, 1-25,
- Квітнева, 1-19,
- Ближні Млини (Кондренка), 1-22, 69, 60, 50, 72, 79,
- Кордонна, 3-38,
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 2-10,
- Маршала Бабаджаняна, 30-54,
- пров. Гранатний, 2-8,
- пров. Кордонний, 1 -15, 25, 29, 35,
- пров. Короткий, 2-4,
- пров. Малиновський, 7,
- пров. Мостовий, 1-4,
- пров. Парашутний, 1,1Б,
- пров. Спартаківський, 25,
- пров. Туристський, 2-12,
- Святослава Ріхтера, 8-42,
- Сегедська, 16-23,
- Сільська, 7-34,
- Текстильників, 1-14,
- Тетяни Тесс, 60А,
- Тіниста, 9/корп.12,
- Туристська, 8-19.
Північний РЕМ
Роботи до 18:00:
- 2-а лінія на житловому масиві, 12,
- Державіна 2а, 11-17, 164,
- Донецька, 1, 5-25,
- Капітана Кузнєцова, 3-14,
- Керченська, 27- 62,
- Кишинівська, 2-20, 24,
- Котлєєвська (Ломоносова), 10-12, 20,
- От. Головатого, 64-77, 96,
- Ростовська, 20, 21, 39, 54, 59, 64,
- Чорноморського Козацтва, 95, 97,
- пров. 1-й Керченський, 3-11,
- пров. 3-й Керченський, 3, 4, 6,
- пров. Державіна, 1-27,
- просп. Добровольського, 52.
Одеситам нагадують про необхідність економії електроенергії
На теплових електростанціях тривають аварійно-відновлювальні роботи після масованої ракетної атаки 11 квітня. НЕК “УКРЕНЕРГО” звертається до громадян з проханням економно споживати електроенергію.
Підтримати безпечну роботу енергосистеми допоможуть прості дії:
- не вмикайте обігрівачі та кондиціонери з 19:00 до 22:00;
- не користуйтеся одночасно кількома потужними електроприладами: пральною машиною, пилососом, бойлером, електроплитою, чайником і багатьма іншими;
- вимкніть зайве освітлення та електроприлади.