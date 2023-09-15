Частина Одеси 15 вересня залишиться без світла: список адрес

Українські енергетичні компанії вже розробили графіки відключення електроенергії в осінньо-зимовий період. Їх планується запровадити з 1 жовтня 2023 року, але діяти вони почнуть лише за розпорядженням «Укренерго» та за необхідності скоротити споживання.

На думку експертів, уникнути відключень в умовах пікового навантаження буде досить складно. Коли ж почнуться відключення, як до них підготуватися та за яких умов їх може не бути, дізнавалася «Одеське життя».

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ