Частина Одеси 15 вересня залишиться без світла: список адрес

Сьогодні, 15 вересня, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжать проведення аварійно-відновлювальних робіт. Багато одеситів до 19:00 залишаться без світла.
Південний РЕМ
Роботи продовжаться до 16:00:
- Академіка Глушка вул.,30/1, 30/2,
- Ільфа і Петрова вул.,10А.
Роботи продовжаться до 19:00:
- Адміральський просп.,22/1, 40, 40/1, 40А, 42,
- Генерала Швигіна вул.,6А-40,
- Геранієва вул.,5, 10, 10А, 12,
- Контр-адмірала Луніна вул. ,15, 15а,
- Кропивницького,17А-38,
- Люстдорфська дорога вул.,17-36
- Новаторів вул.,5, 5А, 7, 9, 14, 16, 17,
- Фонтанська дорога вул.,34г.
Центральний РЕМ
Роботи продовжаться до 19:00:
- Французький бульвар вул.,54/23, 54, 54/11, 54/16, 2-а
- Лагерна вул.,2-40,
- Багрицького вул.,1-71б,
- Бреуса вул.,1-61/4,
- Весіння вул..,1-13а,
- Глиняна вул.,1-28/1,
- Економічний пров.,2-30,
- Єфімова вул.,14-30,
- Квітковий пров.,1-38,
- Кедровий пров.,1, 1А, 1В, 15, 17,
- Кибальчича вул.,1-27,
- Краснова вул., 2а,
- Кристаловського вул.,1А-40 ,
- Кропивницького вул.1-18/22,
- Луганська вул.,2-20,
- Люстдорфська дорога вул.,8- 22,
- Люстдорфський пров.,8,
- Малиновського Маршала вул.,4-62,
- Маршала Бабаджаняна вул.,28,
- Овражний пров.,4-18а,
- Олександра Юрженка пров.,1,-20,
- Перовської Софії вул.,1А-30,
- Пішеніна Федіра вул.,21, 24, 24В, 26,
- Посмітного вул.,3, 4, 4А, 4А корп.2, 4А корп.3, 4В, 4Г, 4Г корп.1, 9А, 13,
- Республіканська вул.,1-9,
- Скворцова вул.,2, 4,
- Тимошенка Олександра вул.,1-42,
- Тіниста вул.,16-24а,
- Фігнер Віри вул.1-14,
- Фонтанська дорога вул.,39, 41,
- Хвойна вул.,15,
- Хвойний пров.,2-27/1,
- Цегельнозаводська вул.,1-22,
- Черняховского вул.,22:
Північний РЕМ
Роботи продовжаться до 18:00:
- 1-й Деревообробний пров.,1-27,
- 2-й Деревообобний пров.,2, 19, 30,
- 3-й Деревообробний пров.,4,
- 4-й Деревообробний пров.,1-117,
- 5-й Деревообробний пров.,2а-147,
- Авдєєва-Чорноморського вул.,1,
- Вітчизняна вул.,33,
- Деревообробна вул.,1-86,
- Зелений просп.,1, 1А, 3, 14, 18, 21,
- Іспанський пров.,2А,
- М.Боровського вул.,22А,
- Паркова вул.,75- 81,
- Пестеля вул.,57,
- Пестеля пров., 5-12
- Поштова вул.,39, 70, 70А, 72, 72Е, 72У, 74, 80, 82, 84, 86,
- Промислова вул.,1-125б,
- Радіальна вул.,1, 2, 4,
- Семена Палія вул.,77,
- Хімічна вул.,1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 12, 200, 200А, 200Б, 202, 204, 206, 208, 212, 214, 216.
Роботи продовжаться до 19:00:
- Геологічна вул.,9, 9А, 23А,
- Гладкова вул.,78-293,
- Матроська вул.,2,
- Мічурина вул. 19, 19А,
- Республіканська вул.,194-289,
- Степова вул.,1-31,
- Теплична вул.,3Б, 4А,
- Хаджибейська дорога вул. 313,
- Матроська вул.,2.
Нагадаємо, що в Одесі можна підключити інтернет без світла. Для цього вам потрібно підключитися до мережі оптоволокном, використовуючи технологію GPON. Про компанії, які надають таку послугу, умови підключення та їх вартість, ви можете дізнатися, перейшовши на посилання вище.
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