Церковный календарь 16 мая: день, когда нужно варить кашу и молиться о хорошем урожае

Напомним, после перехода Православной церкви Украины в 2023 году на новый церковный календарь даты всех непереходящих православных праздников (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. В то же время часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря – сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Церковный праздник 16 мая по новому стилю

16 мая по новому стилю (29 мая по старому) – день памяти преподобного Феодора Освященного.

Феодор жил в Египте в IV веке. Он был родом из богатой и знатной семьи, но, когда ему исполнилось 14 лет, ушел из дома в монастырь. Там он стал учеником Пахомия Великого и дал обет отречения от мира.

Когда Пахомий начал строительство Тавеннисской обители, то сделал Феодора главным, а после смерти преподобного Феодор остался управлять монастырем, а позже – и всеми Фиваидскими обителями. Феодор стал первым, кого рукопожили в священники в его же обители, поэтому он и получил имя Освященный. Он прославился святостью жизни и даром чудотворений.

Феодор умер в глубокой старости, оставив после себя наследие святости и духовного просвещения, которое продолжает вдохновлять верующих по всему миру.

Церковный праздник 16 мая по старому стилю

16 мая по старому календарному стилю вспоминают мучеников Тимофея и Мавру, а также преподобного Феодосия Печерского.

У кого именины 16 мая

С именинами сегодня можно поздравить носителей имен: Александр, Аркадий, Георгий, Ефрем, Николай, Петр, Федор, Касьян, Лаврентий, Модест, Муза, Тимофей.

Федор житник: приметы и запреты

В народном календаре 16 мая – Федор Житник. Считается, что это последний срок, когда можно сеять жито, пшеницу, рожь, овес и ячмень.

По приметам дня судят о погоде и урожае:

облака быстро движутся в одном направлении – день будет ясный и без дождя;

слышен гром – урожай будет богатым;

зацвела рябина – к теплу;

солнце припекает – лето тоже будет жарким.

если на водоемах показались лепестки кувшинок – заморозков уже не будет.

вороны громко каркают – не к добру.

Что можно делать в этот день

В этот день у святого Феодора просили хорошего урожая, особенно злаковых. Ему также молились, чтобы помог избавиться от головной боли.

Еще в этот день готовили ячменную, пшенную или гречневую кашу. Если ее поставить на стол – в доме будет благополучие.

Что нельзя делать сегодня

сквернословить, ругаться, отказывать в помощи, завидовать;

устраивать шумные застолья;

заниматься уборкой в доме;

брать в руки острые предметы и что-то ими делать.

В народе этот день считается одним из самых несчастливых в году, поэтому поверья советуют 16 мая быть предельно осторожными во всем.