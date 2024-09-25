Церковный праздник 25 сентября: день, когда нельзя лениться

Сегодня, 25 сентября, православная церковь вспоминает (по новому стилю, по старому – 8 октября) преподобную Евфросинию Александрийскую. А в народе с этим днем связано немало интересных обычаев и примет.
Святая Ефросиния: тайно стала монахиней
Преподобная Евфросиния родилась в V веке в Александрии, в богатой и знатной семье. Ее отец, Пафнутий, был христианином. В 18 лет девушку решили выдать замуж, но Евфросиния хотела стать монахиней. Она тайно приняла постриг и ушла из отцовского дома. Но побоялась, что ее найдут в женском монастыре, поэтому назвалась Измарагдом и пошла в мужской. Там Евфросиния провела 38 лет. Ее отец очень скучал о дочери, но находил утешение в беседах с иноком Измарагдом.
Перед смертью Евфросиния Александрийская призналась отцу, что она на самом деле его дочь. Отец похоронил ее, раздал все свое имущество бедным, а сам тоже принял монашеский постриг. Следующие 10 лет, до самой смерти, он жил в келье Евфросинии.
***
25 сентября по новому стилю отмечают также день памяти святого и чудотворца преподобного Сергея Радонежского.
По старому церковному кадендарю сегодня день памяти священномученика Автонома Италийского, епископа.
Приметы на 25 сентября: что предвещает ясный день
По приметам сегодняшнего дня ориентируются, какими будут погода и зима:
- если на деревьях уже нет листвы – к ранней зиме;
- ясный день – хорошая погода установится надолго;
- заморозки в этот день – в следующем году будет хороший урожай ржи;
- первый снег выпал – к урожаю пшеницы;
- гром слышен – к теплой осени, ливень пошел – к затяжной зиме.
В народном календаре 25 сентября – праздник Сергей Капустник или Курятник. В этот день традиционно заготавливали капусту на зиму.
Что нельзя делать 25 сентября
- Народные приметы дня запрещают лениться и бездельничать;
- Нельзя устраивать пересуды, дрязги и разборки и проходить мимо протянутой руки;
- Нельзя начинать какие-либо новые дела, подписывать важные документы;
- Нельзя злословить и ругаться;
- Нельзя стричь волосы.
Что можно делать 25 сентября
- У преподобной Евфросинии просят об исцелении болезней, как физических, так и духовных, а также помощи в принятии решения.
- Чудотворец Сергей Радонежский помогает в учебе, судебных тяжбах, исцелении и разрешать сложные жизненные ситуации.
- День считается благоприятным для засолки капусты, в которую добавляется четверговая соль – по народным поверьям капуста после этого будет необыкновенной вкусной, и денег в доме заметно прибавится. Традиционно в это время также пекут пирожки с капустой.
- Издавна считается, что сегодня нужно сделать как можно больше добрых дел.
У кого именины 25 сентября
- Именины сегодня по новому церковному календарю отмечают Сергей, Александр, Афанасий, Герман, Евгений, Максим, Николай, Остап, Павел, Прохор, Роман, Ефросинья.
- По старому стилю именины празднуют Алексей, Афанасий, Даниил, Иван, Николай, Семен, Федор, Юлиан.