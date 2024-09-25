Церковный праздник 25 сентября: день, когда нельзя лениться

Святая Ефросиния: тайно стала монахиней

Преподобная Евфросиния родилась в V веке в Александрии, в богатой и знатной семье. Ее отец, Пафнутий, был христианином. В 18 лет девушку решили выдать замуж, но Евфросиния хотела стать монахиней. Она тайно приняла постриг и ушла из отцовского дома. Но побоялась, что ее найдут в женском монастыре, поэтому назвалась Измарагдом и пошла в мужской. Там Евфросиния провела 38 лет. Ее отец очень скучал о дочери, но находил утешение в беседах с иноком Измарагдом.

Перед смертью Евфросиния Александрийская призналась отцу, что она на самом деле его дочь. Отец похоронил ее, раздал все свое имущество бедным, а сам тоже принял монашеский постриг. Следующие 10 лет, до самой смерти, он жил в келье Евфросинии.

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25 сентября по новому стилю отмечают также день памяти святого и чудотворца преподобного Сергея Радонежского.

По старому церковному кадендарю сегодня день памяти священномученика Автонома Италийского, епископа.

Приметы на 25 сентября: что предвещает ясный день

По приметам сегодняшнего дня ориентируются, какими будут погода и зима:

если на деревьях уже нет листвы – к ранней зиме;

ясный день – хорошая погода установится надолго;

заморозки в этот день – в следующем году будет хороший урожай ржи;

первый снег выпал – к урожаю пшеницы;

гром слышен – к теплой осени, ливень пошел – к затяжной зиме.

В народном календаре 25 сентября – праздник Сергей Капустник или Курятник. В этот день традиционно заготавливали капусту на зиму.

Что нельзя делать 25 сентября

Народные приметы дня запрещают лениться и бездельничать;

Нельзя устраивать пересуды, дрязги и разборки и проходить мимо протянутой руки;

Нельзя начинать какие-либо новые дела, подписывать важные документы;

Нельзя злословить и ругаться;

Нельзя стричь волосы.

Что можно делать 25 сентября

У преподобной Евфросинии просят об исцелении болезней, как физических, так и духовных, а также помощи в принятии решения.

Чудотворец Сергей Радонежский помогает в учебе, судебных тяжбах, исцелении и разрешать сложные жизненные ситуации.

День считается благоприятным для засолки капусты, в которую добавляется четверговая соль – по народным поверьям капуста после этого будет необыкновенной вкусной, и денег в доме заметно прибавится. Традиционно в это время также пекут пирожки с капустой.

Издавна считается, что сегодня нужно сделать как можно больше добрых дел.

У кого именины 25 сентября