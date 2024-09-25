Церковне свято 25 вересня: день, коли не можна лінуватися

Свята Єфросинія: таємно стала черницею

Преподобна Євфросинія народилася у V столітті в Олександрії, у багатій та знатній родині. Її батько Пафнутій був християнином. У 18 років дівчину вирішили видати заміж, але Єфросинія хотіла стати монахинею. Вона таємно прийняла постриг і пішла з батьківського дому. Але побоялася, що її знайдуть у жіночому монастирі, тому назвалася Ізмарагдом і пішла до чоловічого. Там Євфросинія провела 38 років. Її батько дуже сумував за дочкою, але знаходив втіху в розмовах з ченцем Ізмарагдом.

Перед смертю Єфросинія Олександрійська зізналася батькові, що вона насправді його дочка. Батько поховав її, роздав усе своє майно бідним, а сам також прийняв чернечий постриг. Наступні 10 років, аж до смерті, він жив у келії Єфросинії.

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25 вересня за новим стилем відзначають також день пам’яті святого та чудотворця преподобного Сергія Радонезького.

За старим церковним кадендарем сьогодні День пам’яті священномученика Автонома Італійського, єпископа.

Прикмети на 25 вересня: що віщує ясний день

За прикметами сьогоднішнього дня орієнтуються, якими будуть погода та зима:

якщо на деревах вже немає листя – до ранньої зими;

ясний день – хороша погода встановиться надовго;

заморозки цього дня – наступного року буде добрий урожай жита;

перший сніг випав – до врожаю пшениці;

гром чути – до теплої осені, злива пішла – до затяжної зими.

У народному календарі 25 вересня – свято Сергій Капустник чи Курятник. Цього дня традиційно заготовляли капусту на зиму.

Що не можна робити 25 вересня

Народні прикмети дня забороняють лінуватися та ледарювати;

Не можна влаштовувати пересуди, чвари та розбирання та проходити повз простягнуту руку;

Не можна розпочинати будь-які нові справи, підписувати важливі документи;

Не можна лихословити та лаятися;

Не можна стригти волосся.

Що можна робити 25 вересня

У преподобній Єфросинії просять про зцілення хвороб, як фізичних, так і духовних, а також допомоги у прийнятті рішення;

Чудотворець Сергій Радонезький допомагає у навчанні, судових позовах, зціленні та вирішувати складні життєві ситуації;

День вважається сприятливим для засолювання капусти, в яке додається четвергова сіль – за народними повір’ями капуста після цього буде незвичайною смачною, і грошей у будинку помітно додасться. Традиційно в цей час печуть пиріжки з капустою.

Здавна вважається, що сьогодні потрібно зробити якнайбільше добрих справ.

У кого іменини 25 вересня