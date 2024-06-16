Церковне свято 16 червня: що не можна робити, щоб щастя не пішло

День пам’яті святителя Тихона – церковне свято сьогодні

16 червня за новим календарним стилем (29 червня за старим) – день пам’яті святителя Тихона, єпископа Амафунтського.

Святий Тихон жив у IV-V століттях на Кіпрі, де народився в християнській родині. В юному віці отримав дар чудотворення. Одного разу, коли батько, який був пекарем, послав його на ринок продавати випічку, Тихон роздав усі хліби жебракам. Розгніваний батько отримав від сина відповідь: “Той, хто дає Богу, сторицею прийме”. Після цього виявилося, що комора пекаря наповнена випічкою.

Протягом життя Тихон здійснював багато добрих справ, був прийнятий до церковного кліру і згодом став єпископом. Він активно виступав проти язичництва, допомагаючи язичникам прийняти християнство. Святитель Тихон був надзвичайно милосердним, постійно допомагав літнім, жебракам і знедоленим. Помер святий у 425 році.

Церковне свято 16 червня за старим стилем

За старим календарним стилем (по юліанському календарю) 16 червня вшановують мученика Лукілліана та інших.

Народне свято 16 червня

У народному календарі 16 червня відзначають свято Тихон Тихий. В цей час замовкають співочі птахи, залишаючи співати лише солов’я до дня Петра і Павла.

Що не можна робити 16 червня

Церква не схвалює лайки, сварок, наклепів, жадібності, заздрості та зневіри в будь-який день, у тому числі 16 червня. Не можна відмовляти в допомозі тому, хто просить.

Народні прикмети не радять працювати на городі – робота буде марною. Забороняється шуміти і сваритися – злякаєш щастя, і обговорювати заручини та весілля – інакше будуть негаразди. Також вважається, що на Тихона не можна замішувати тісто і пекти, щоб не відігнати фінансове благополуччя.

Що можна робити 16 червня

У святителя Тихона просять допомоги в сімейних справах і зціленні від хвороб. Вважається, що він допомагає від зубного болю.

Цей день сприятливий для прибирання, прання та приготування їжі, окрім випікання.

Іменини 16 червня

День ангела сьогодні за новим стилем у Костянтина, Михайла, Петра, Тихона.

Іменинники за старим стилем — Аліна, Афанасій, Денис, Дмитро, Лук’ян, Павло, Поліна, Семен, Софія, Уляна, Юліан.