Церковне свято 10 червня: кому треба сьогодні допомогти і з ким поснідати 

Ким був Тимофій, єпископ Пруський

10 червня за новим стилю (відповідає 23 червня за старим) вшановується пам’ять священномученика Тимофія, єпископа Пруського.

У IV столітті, Тимофій, який служив єпископом у Прусі, Віфінії (зараз це Турція), був відомий своїми проповідями християнства та чудотвореннями. Його віра та діяльність не знайшли розуміння у імператора Юліана Відступника, який наказав ув’язнити святого. Незважаючи на ув’язнення, Тимофій продовжував проповідувати, залучаючи до себе городян, що приходили до вікон його камери. Імператор, не знаходячи іншого виходу, вирішив стратити єпископа. Після смерті Тимофія, його мощі були перенесені до Константинополя, де продовжували відбуватися чудеса зцілення.

Церковне свято за старим стилем

За старим стилем, 10 червня – це день, коли згадують преподобного Микиту сповідника, єпископа Халкідонського, та священномученика Елладія, єпископа.

Довідка

2023 року Православна церква України перейшла на новий церковний календар, і дати православних свят із фіксованою датою (неперехідних) змістилися на 13 днів раніше. Однак частина вірян продовжують дотримуватися колишнього календаря – збереження старого стилю залишається правом релігійних громад і монастирів.

Народні традиції та прикмети 10 червня

У народному календарі цей день відомий як Тимофіїв день або Знамення Тимофія, асоціюючись з важливими передвістями.

Обмеження на 10 червня

Церква закликає уникати конфліктів, негативних емоцій та жадібності. Знамення Тимофія в народі вважаються ознаками, що несуть в собі попередження про майбутнє.

Дозволені дії на 10 червня

У цей день прийнято звертатися до святого Тимофія за допомогою та підтримкою у важкі часи. Вважається, що це час для благодійності та гостинності, коли варто допомагати тим, хто цього потребує, та збиратися з родиною та друзями.

Іменинники 10 червня

День ангела за новим стилем святкують Василь, Іван, Макар, Микола, Олександр, Олексій, Павло, Семен, Тимофій, Ян, Антоніна;

Імениники за старим стилем — Гнат, Денис, Дмитро, Захар, Макар, Микита, Микола, Павло.