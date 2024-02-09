Церковный праздник 9 февраля: кем были Панкратий Печерский лавры и Никифор из Антиохийского

9 февраля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

У православных верующих 9 февраля сразу два праздника. Они чтят память преподобного Панкратия, затворника Киево-Печерского, а также мученика Никифора, которого чествовали 22 февраля по старому, юлианскому календарю.

Кем был преподобный Панкратий

9 февраля по новому церковному календарю чтят память преподобного Панкратия, затворника Киево-Печерского монастыря, жившего в XIII веке. Летописи свидетельствуют, что он обладал даром исцеления больных с помощью молитвы, поста и помазания маслом. Мощи святого хранятся в Дальних (Феодосиевых) пещерах Киево-Печерской лавры, где он прожил вплоть до конца своей жизни.

Кем был мученик Никифор

9 февраля (22 февраля по старому стилю) также день памяти мученика Никифора, который проживал в Антиохии Сирийской в III веке.

О детстве и юности святого мало известно. История гласит, что Никифор долгое время дружил с церковным старостой Саприкием. Эта дружба была настолько крепкой, что все считали их братьями. Однажды Никифор и Сапрыкий сильно поссорились — причину ссоры не удалось выяснить, но вследствие этого они даже отказались ходить вместе одной дорогой. Позже Никифор понял, что эту ссору спровоцировал дьявол. Тогда он решил помириться: сначала отправил к старосте знакомых, а потом пошел сам. Однако Сапрыкий отказался мириться.

В то время, когда начались гонения на христиан, Сапрыкия арестовали. Его долго мучили и требовали отказаться от веры, но он этого не сделал. Тогда старосту приговорили к смертной казни. Не способный пережить такое, Сапрыкий решил отказаться от христианства. Никифор, чтобы этого избежать, предложил свою жизнь взамен и погиб.

Народные приметы 9 февраля

Приметы этого дня говорят о погоде:

стоит теплая погода — жди холодов;

закат солнца красный — к снегопаду;

сильный мороз в этот день — снега в ближайшее время не будет;

деревья в лесу шумят — это к потеплению;

снег пошел и налипает на деревья — быть скорому теплу.

Что нельзя делать 9 февраля

Сегодня нельзя делать следующее:

ругаться, сквернословить, желать зла;

завидовать;

отказывать в помощи;

лениться.

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