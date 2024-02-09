Церковне свято 9 лютого: ким був Панкратій з Києво-Печерської лаври та Никифор з Антіохії

9 лютого 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим та старим календарем

У православних вірян 9 лютого одразу два свята. Вони вшановують пам’ять преподобного Панкратія, затворника Києво-Печерського, а також мученика Никифора, якого вшановували 22 лютого за старим, юліанським календарем.

Ким був преподобний Панкратій

9 лютого за новим церковним календарем вшановують пам’ять преподобного Панкратія, затворника Києво-Печерського монастиря, що жив у XIII столітті. Літописи засвідчують, що він володів даром зцілення хворих за допомогою молитви, посту та помазання олією. Мощі святого зберігаються в Дальніх (Феодосієвих) печерах Києво-Печерської лаври, де він прожив аж до кінця свого життя.

Ким був мученик Никифор

9 лютого (22 лютого за старим стилем) також день пам’яті мученика Никифора, який проживав в Антіохії Сирійській у III столітті.

Про дитинство і юність святого мало відомо. Історія свідчить, що Никифор довгий час дружив з церковним старостою Саприкієм. Ця дружба була настільки міцною, що всі вважали їх братами. Одного дня Никифор і Саприкій сильно посварилися — причину сварки не вдалося з’ясувати, але внаслідок цього вони навіть відмовилися ходити разом однією дорогою. Пізніше Никифор зрозумів, що цю сварку спровокував диявол. Тоді він вирішив помиритися: спочатку відправив до старости знайомих, а потім пішов сам. Проте Саприкій відмовився миритися.

У той час, коли почалися гоніння на християн, Саприкія арештували. Його довго мучили і вимагали відмовитися від віри, але він цього не зробив. Тоді старосту засудили до страти. Не здатний пережити таке, Саприкій вирішив відмовитися від християнства. Никифор, щоб цього уникнути, запропонував своє життя натомість і загинув.

Народні прикмети 9 лютого

Прикмети цього дня говорять про погоду:

стоїть тепла погода — чекай холодів;

захід сонця червоний — до снігопаду;

сильний мороз цього дня — снігу найближчим часом не буде;

дерева в лісі шумлять — це до потепління;

сніг пішов і налипає на дерева — бути швидкому теплу.

Що не можна робити 9 лютого

Сьогодні не можна робити наступне:

лаятися, лихословити, бажати зла;

заздрити;

відмовляти в допомозі;

лінуватися.

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