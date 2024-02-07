Церковный праздник 7 февраля: каких святых вспоминают и зачем печь пироги с луком

В среду, 7 февраля 2024 года, православные христиане чтят память двух выдающихся духовных наставников и чудотворцев: святителя Парфения, епископа Лампсакийского и преподобного Луки, епископа Элладского.

Кем был святитель Парфений из Лампсака

Святитель Парфений жил в 4 веке, когда христианство сталкивалось с вызовами язычества. Он был активным проповедником веры, распространял Божественное Писание и исцелял людей от разных болезней. Одним из его самых известных чудес было воскресение извозчика Евтихиана, погибшего во время строительства храма.

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Кем был преподобный Лука Элладский

Преподобный Лука родился в 896 году в Греции. Он отдался монашеской жизни в 14-летнем возрасте и приобрел репутацию пророка и целителя. Он выгонял из больных бесов и предвидел предстоящие события. В 946 году основал монастырь в Стирисе, ставший центром духовной жизни и молитвы.

Православная церковь Украины призывает верующих в этот день помнить о милосердии и помогать бедным, пытаться делать добрые дела и просить Бога о здоровье и благополучии. Также в этот день принято поминать умерших родственников, посещать могилы и молиться за них.

Зачем 7 февраля пекли пироги с луком

В День святителя Парфения было принято печь пироги с луком и часть из них раздавать нищим. Верующие считали, что такая милостыня вернется сторицей.

В День преподобного Луки внимание привлекала лапчатка – растение, листочки которого напоминают крест. Ее называли «мощницей» и считали, что в этот день она приобретает особые целебные свойства.