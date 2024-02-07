Церковне свято 7 лютого: яких святих згадують и навіщо пекти пироги з цибулею

У середу, 7 лютого 2024 року, православні християни вшановують пам’ять двох видатних духовних наставників і чудотворців: святителя Парфенія, єпископа Лампсакийського, і преподобного Луки, єпископа Елладського.

Ким був святитель Парфеній з Лампсака

Святитель Парфеній жив у 4 столітті, коли християнство стикалося з викликами язичництва. Він був активним проповідником віри, розповсюджував Божественне Писання і зцілював людей від різних хвороб. Одним із його найвідоміших чудес було воскресіння візника Євтихіана, який загинув під час будівництва храму.

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Ким був преподобний Лука Елладський

Преподобний Лука народився у 896 році в Греції. Він віддався монашому життю у 14-річному віці і здобув репутацію пророка і цілителя. Він виганяв з хворих бісів і передбачав майбутні події. У 946 році він заснував монастир в Стірісі, що став центром духовного життя та молитви.

Православна церква України закликає вірян у цей день пам’ятати про милосердя та допомагати бідним, намагатися робити добрі справи і просити Бога за здоров’я та благополуччя. Також у цей день прийнято поминати померлих родичів, відвідувати їх могили та молитися за них.

Навіщо 7 лютого пекли пироги з цибулею

У День святителя Парфенія було звичаєм пекти пироги з цибулею, а частину з них роздавати жебракам. Віряни вважали, що така милостиня повернеться сторицею.

У День преподобного Луки увагу привертав перстач – рослина, листочки якої нагадують хрест. Її називали “могутницею” і вважали, що в цей день вона набуває особливих цілющих властивостей.