Церковный праздник 16 февраля: кем был мученик Памфил Кесарийский

16 февраля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают преподобного Панкратия, который жил в XIII веке и мог исцелять больных молитвой.
16 февраля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
16 февраля по новому церковному календарю православные верующие чтят память святых мучеников Памфила, Порфирия и других. Двенадцать святых мучеников, которые удостоились апостольского дара за то, что пострадали за Иисуса Христа в Кесарии Палестинской, когда императором был Диоклетиан.
Праздник 16 февраля по старому стилю — день памяти праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы.
Кем был мученик Памфил Кесарийский
Памфил, пресвитер из Кесарии Палестинской в III веке, выделялся своим выдающимся знанием богословия. Родившись в Берите Финикийском, он получил тщательное образование, после чего, приступив к священничеству, погрузился в изучение христианской литературы и сбор христианских текстов. Его библиотека насчитывала 30 тысяч томов. Памфил также основал богословскую школу при церкви, в результате чего многие язычники обратились в христианство.
В его деятельности помогали Валент и Павел. Однако, по приказу правителя Кесарии Палестинской Урбана, всех троих посадили в тюрьму, а затем, при новом правителе, были казнены вместе с другими мучениками.
Народные приметы 16 февраля
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: снег или туман — год будет урожайным;
- если деревья в лесу шуршат, то стоит ждать оттепель;
- сильный ветер означает, что лето будет холодным;
- лес трещит — к крепкому морозу.
Что нельзя делать 16 февраля
Сегодня нельзя делать следующее:
- рубить деревья, потому что будет беда;
- крестить ребенка или заключать брак;
- впускать в свой дом незнакомых людей, особенно на ночлег.
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