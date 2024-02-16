Церковный праздник 16 февраля: кем был мученик Памфил Кесарийский

16 февраля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

16 февраля по новому церковному календарю православные верующие чтят память святых мучеников Памфила, Порфирия и других. Двенадцать святых мучеников, которые удостоились апостольского дара за то, что пострадали за Иисуса Христа в Кесарии Палестинской, когда императором был Диоклетиан.

Праздник 16 февраля по старому стилю — день памяти праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы.

Кем был мученик Памфил Кесарийский

Памфил, пресвитер из Кесарии Палестинской в III веке, выделялся своим выдающимся знанием богословия. Родившись в Берите Финикийском, он получил тщательное образование, после чего, приступив к священничеству, погрузился в изучение христианской литературы и сбор христианских текстов. Его библиотека насчитывала 30 тысяч томов. Памфил также основал богословскую школу при церкви, в результате чего многие язычники обратились в христианство.

В его деятельности помогали Валент и Павел. Однако, по приказу правителя Кесарии Палестинской Урбана, всех троих посадили в тюрьму, а затем, при новом правителе, были казнены вместе с другими мучениками.

Народные приметы 16 февраля

Приметы этого дня говорят следующее:

смотрели, какой сегодня день: снег или туман — год будет урожайным;

если деревья в лесу шуршат, то стоит ждать оттепель;

сильный ветер означает, что лето будет холодным;

лес трещит — к крепкому морозу.

Что нельзя делать 16 февраля

Сегодня нельзя делать следующее:

рубить деревья, потому что будет беда;

крестить ребенка или заключать брак;

впускать в свой дом незнакомых людей, особенно на ночлег.

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