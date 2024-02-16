Церковне свято 16 лютого: ким був мученик Памфіл Кесарійський

16 лютого 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

16 лютого за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших. Дванадцять святих мучеників, які удостоїлися апостольського дару за те, що постраждали за Ісуса Христа у Кесарії Палестинській, коли імператором був Діоклетіан.

Свято 16 лютого за старим стилем — день пам’яті праведних Симеона Богоприїмця і Анни пророчиці.

Ким був мученик Памфіл Кесарійський

Памфіл, пресвітер із Кесарії Палестинської в III столітті, виділявся своїм видатним знанням богослов’я. Народившись у Бериті Фінікійському, він здобув ретельну освіту, після чого, розпочавши священицтво, занурився у вивчення християнської літератури та збирання християнських текстів. Його бібліотека налічувала 30 тисяч томів. Памфіл також заснував богословську школу при церкві, внаслідок чого багато язичників навернулися в християнство.

У його діяльності допомагали Валент і Павло. Однак, за наказом правителя Кесарії Палестинської Урбана, всіх трьох посадили до в’язниці, а потім, за нового правителя, стратили разом з іншими мучениками.

Народні прикмети 16 лютого

Прикмети цього дня говорять наступне:

дивилися, який сьогодні день: сніг чи туман — рік буде врожайним;

якщо дерева в лісі шарудять, то варто чекати на відлигу;

сильний вітер означає, що літо буде холодним;

ліс тріщить — до міцного морозу.

Що не можна робити 16 лютого

Сьогодні не можна робити таке:

рубати дерева, бо буде біда;

хрестити дитину чи укладати шлюб;

впускати до свого будинку незнайомих людей, особливо на нічліг.

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