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Церковные праздники 9 ноября: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковные праздники 9 ноября: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 9 ноября. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы этого дня верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

9 ноября в церковном календаре — день памяти святых преподобных Матроны и Теоктисты.

Что это за день

Живя в XIX веке, они стали примером христианского служения, полностью посвятив себя помощи ближним и развитию духовности. Матрона прославилась как мудрый наставник и лидер, который активно поддерживал бедных и нуждающихся, принося им утешение и поддержку в сложных жизненных ситуациях.

Преподобный Теоктиста также отличался глубокой духовной мудростью и проницательным пониманием веры. Его слово и советы вдохновляли многих на путь духовного роста, а учение и молитвы стали важными для общины, которая искала поддержки и духовного руководства.

Что нельзя делать 9 ноября

  • Не отдавайте чужакам свою старую одежду.
  • Не стоит ссориться с родными или друзьями.
  • Не следует заниматься физическим трудом.

Народные приметы 9 ноября

  • смотрели, какой сегодня день: дождь — к большому урожаю пшеницы в следующем году;
  • туман — ждите оттепели;
  • на деревьях иней — овес в следующем году не уродится;
  • на деревьях вдали иней — к сильному морозу;
  • снегопад — непогода затянется.

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