Церковні свята 9 листопада: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

9 листопада в церковному календарі — день пам’яті святих преподобних Матрони й Теоктисти.

Що це за день

Живучи у ХІХ столітті, вони стали прикладом християнського служіння, повністю присвятивши себе допомозі ближнім та розвитку духовності. Матрона уславилася як мудрий наставник і лідер, який активно підтримував бідних та нужденних, приносячи їм розраду та підтримку в складних життєвих ситуаціях.

Преподобний Теоктиста також вирізнявся глибокою духовною мудрістю та проникливим розумінням віри. Його слово та поради надихали багатьох на шлях духовного зростання, а вчення та молитви стали важливими для громади, що шукала підтримки й духовного керівництва.

Що не можна робити 9 листопада

Не віддавайте чужинцям свій старий одяг.

Не варто сваритися з рідними чи друзями.

Не слід займатися фізичною працею.

Народні прикмети 9 листопада

дивилися, який сьогодні день: дощить — до великого урожаю пшениці наступного року;

туман — чекайте на відлигу;

на деревах іній — овес наступного року не вродить;

на деревах вдалині іній — до сильного морозу;

снігопад — негода затягнеться.

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