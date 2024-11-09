Церковні свята 9 листопада: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

Церковне свято сьогодні, 9 листопада. Розповідаємо, пам’ять яких святих вшановують православні віряни в цей день, у які народні прикмети цього дня вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити і чому.
9 листопада в церковному календарі — день пам’яті святих преподобних Матрони й Теоктисти.
Що це за день
Живучи у ХІХ столітті, вони стали прикладом християнського служіння, повністю присвятивши себе допомозі ближнім та розвитку духовності. Матрона уславилася як мудрий наставник і лідер, який активно підтримував бідних та нужденних, приносячи їм розраду та підтримку в складних життєвих ситуаціях.
Преподобний Теоктиста також вирізнявся глибокою духовною мудрістю та проникливим розумінням віри. Його слово та поради надихали багатьох на шлях духовного зростання, а вчення та молитви стали важливими для громади, що шукала підтримки й духовного керівництва.
Що не можна робити 9 листопада
- Не віддавайте чужинцям свій старий одяг.
- Не варто сваритися з рідними чи друзями.
- Не слід займатися фізичною працею.
Народні прикмети 9 листопада
- дивилися, який сьогодні день: дощить — до великого урожаю пшениці наступного року;
- туман — чекайте на відлигу;
- на деревах іній — овес наступного року не вродить;
- на деревах вдалині іній — до сильного морозу;
- снігопад — негода затягнеться.
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