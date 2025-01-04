Церковные праздники 4 января: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 4 января. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы этого дня верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
4 января в церковном календаре — день памяти преподобного Феоктиста.
Что это за день
День памяти преподобного Феоктиста посвящен почитанию его духовного подвига и пастырской деятельности. Он основал обитель на Сицилии, которая стала местом не только молитвы, но и защиты для многих монахов. Во времена гонений иконоборцев монастырь Феоктиста был прибежищем для тех, кто стремился сохранить верность православной традиции и избежать преследований.
Преподобный Феоктист оставил после себя пример самоотверженного служения Богу и ближним. Его монастырь стал средоточием духовности и поддержки для многих христиан. Умер святой около 800 года, оставив после себя память как праведник, который своей жизнью утверждал веру и сохранял святыни в нелегкие времена.
Что нельзя делать 4 января
- Не стоит менять место работы.
- Запрещено подслушивать и подглядывать.
- Нельзя никому рассказывать о своих планах.
Народные приметы 4 января
- смотрели, какой сегодня день: снежит — пчелы будут хорошо роиться;
- услышать в лесу крик лисы — к непогоде;
- красная звезда указывает на то, что будет ветрено;
- ночью звездное небо — ждите солнце и мороз;
- облака низко висят — будет метель;
- безоблачное небо — еще долго будут стоять морозы;
- на деревьях лежит много снега — летом пчеловоды соберут много меда;
- полная и ясная погода — к большому наводнению весной.
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