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Церковные праздники 4 января: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковные праздники 4 января: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 4 января. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы этого дня верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

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4 января в церковном календаре — день памяти преподобного Феоктиста.

Что это за день

День памяти преподобного Феоктиста посвящен почитанию его духовного подвига и пастырской деятельности. Он основал обитель на Сицилии, которая стала местом не только молитвы, но и защиты для многих монахов. Во времена гонений иконоборцев монастырь Феоктиста был прибежищем для тех, кто стремился сохранить верность православной традиции и избежать преследований.

Преподобный Феоктист оставил после себя пример самоотверженного служения Богу и ближним. Его монастырь стал средоточием духовности и поддержки для многих христиан. Умер святой около 800 года, оставив после себя память как праведник, который своей жизнью утверждал веру и сохранял святыни в нелегкие времена.

Что нельзя делать 4 января

  • Не стоит менять место работы.
  • Запрещено подслушивать и подглядывать.
  • Нельзя никому рассказывать о своих планах.

Народные приметы 4 января

  • смотрели, какой сегодня день: снежит — пчелы будут хорошо роиться;
  • услышать в лесу крик лисы — к непогоде;
  • красная звезда указывает на то, что будет ветрено;
  • ночью звездное небо — ждите солнце и мороз;
  • облака низко висят — будет метель;
  • безоблачное небо — еще долго будут стоять морозы;
  • на деревьях лежит много снега — летом пчеловоды соберут много меда;
  • полная и ясная погода — к большому наводнению весной.

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