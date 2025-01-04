Церковные праздники 4 января: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

4 января в церковном календаре — день памяти преподобного Феоктиста.

Что это за день

День памяти преподобного Феоктиста посвящен почитанию его духовного подвига и пастырской деятельности. Он основал обитель на Сицилии, которая стала местом не только молитвы, но и защиты для многих монахов. Во времена гонений иконоборцев монастырь Феоктиста был прибежищем для тех, кто стремился сохранить верность православной традиции и избежать преследований.

Преподобный Феоктист оставил после себя пример самоотверженного служения Богу и ближним. Его монастырь стал средоточием духовности и поддержки для многих христиан. Умер святой около 800 года, оставив после себя память как праведник, который своей жизнью утверждал веру и сохранял святыни в нелегкие времена.

Что нельзя делать 4 января

Не стоит менять место работы.

Запрещено подслушивать и подглядывать.

Нельзя никому рассказывать о своих планах.

Народные приметы 4 января

смотрели, какой сегодня день: снежит — пчелы будут хорошо роиться;

услышать в лесу крик лисы — к непогоде;

красная звезда указывает на то, что будет ветрено;

ночью звездное небо — ждите солнце и мороз;

облака низко висят — будет метель;

безоблачное небо — еще долго будут стоять морозы;

на деревьях лежит много снега — летом пчеловоды соберут много меда;

полная и ясная погода — к большому наводнению весной.

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